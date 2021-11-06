CNN: глава ЦРУ приезжал в Москву предупредить насчет Украины

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в понедельник 1 ноября, демонстрируют массивное скопление российских войск и техники вблизи города Ельня (Смоленская область), неподалеку от границ с Украиной и Беларусью.

Телеканал CNN, со ссылкой на свои источники, сообщил о том, зачем в Москву приезжал глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. По данным телеканала, президент Джо Байден направил Бернса в Россию для того, чтобы предупредить Кремль о том, что Вашингтон «внимательно следит за наращиванием (российских) войск вблизи границы с Украиной».

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Наращивание дипломатических контактов высокого уровня между Вашингтоном и Москвой в последнее время подчеркивает, насколько серьезно администрация Байдена относится к последним перемещениям российских войск, даже после того, как более раннее наращивание сил весной в конечном итоге не привело к возобновлению вторжения в Украину, пишет CNN.

«Администрация очень, очень обеспокоена — это самая большая озабоченность, которую я слышал от них о России за очень, очень долгое время», — рассказал телеканалу неназванный американский дипломат.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, 5 ноября о том, что «масштаб» и «размер подразделений, которые мы видим» в России, «необычны». «Мы продолжаем внимательно следить за этим, и, как я уже говорил ранее, любые эскалационные или агрессивные действия России будут вызывать большую озабоченность у Соединенных Штатов», — сказал он.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в понедельник 1 ноября, демонстрируют массивное скопление российских войск и техники вблизи города Ельня (Смоленская область), неподалеку от границ с Украиной и Беларусью. И администрация Байдена больше, чем весной, обеспокоена тем, что Россия может начать вторжение, заявили два высокопоставленных американских чиновника.

Помимо задачи предупредить Москву, перед главой ЦРУ была поставлена задача определить, что же мотивирует действия Кремля по новому наращиванию войск.

Глава ЦРУ Уильям Бернс. AP - Graeme Jennings

Оценки мотивов России сильно различаются у разных представителей американского руководства: некоторые источники сообщили CNN, что, по их мнению, Кремль может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что Москва, скорее, пытается запугать Украину…

Глава ЦРУ посещал Москву 2—3 ноября. Сообщалось, что он встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

После встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским «в попытке разрядить напряженность», сообщили источники CNN. Бернс передал Зеленскому озабоченность американской администрации по поводу поведения России и заверил его в том, что США внимательно отслеживают российскую деятельность, рассказал источник CNN.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента также был направлен в Киев в четверг, 4 ноября, «для поддержки усилий» по деэскалации.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с Зеленским в кулуарах климатического саммита ООН в Глазго 2 ноября, где помимо опасений по поводу необычного передвижения российских войск, стороны обсудили опасность того, что Москва будет использовать экспорт газа в качестве «рычага давления», в то время как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут столкнуться с энергетическими кризисами нынешней зимой.

Опасения на этот счет высказал и глава ЦРУ Бернс во время визита в Москву, сообщает CNN.

Все эти темы также будут обсуждены на следующей неделе, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится в Вашингтон для переговоров с Блинкеном.

В свою очередь, в Москве заявляют о том, что «передвижение каких-то наших военной техники или армейских подразделений по территории РФ — это исключительно наше дело» (как сказал 2 ноября кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков).

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