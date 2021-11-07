Атака дронов: в Багдаде совершен налет на резиденцию премьер-министра Ирака

Силы безопасности на въезде в «зеленую зону» Багдада, где находится резиденция премьера.

В Багдаде в ночь с 6 на 7 ноября совершено покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казыми. Беспилотники атаковали его резиденцию в центре иракской столицы. Несколько человек получили ранения.

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Как сообщает корреспондент RFI в Багдаде, многие жители столицы были разбужены среди ночи в это воскресенье мощным взрывом, за которым последовал сильный обстрел в районе политического и дипломатического центра города.

Резиденция премьера расположена в хорошо охраняемой «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные объекты и иностранные посольства.

По словам двух источников в органах безопасности, покушение было совершено «тремя беспилотниками, два из которых были сбиты» личной охраной Мустафы аль-Казыми. Третий беспилотник взорвал заряд в доме премьер-министра. Сам премьер не пострадал, но несколько человек, в том числе двое его охранников, были ранены.

Резиденция премьера после атаки. AP

Через несколько часов после этого Мустафа аль-Казыми созвал совещание, заявил, что здоров, и призвал сограждан к спокойствию.

Премьер заявил, что покушение «не поколеблет стойкость (…) героических сил безопасности...». «Я в порядке, хвала Аллаху, среди моих людей, и я призываю к спокойствию и контролю над ситуацией», — заявил он в твиттере.

США осудили атаку на резиденцию премьера и предложили помощь в расследовании.

Французский МИД также заявил о том, что «Франция самым решительным образом осуждает попытку убийства иракского премьер-министра Мустафы аль-Казыми».

«Франция полностью поддерживает демократический процесс в Ираке, который недавно был отмечен успешной организацией правительством Ирака парламентских выборов. В этом контексте Франция отвергает любые формы дестабилизации обстановки в стране…», — говорится в заявлении.

На фото: премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми проводит совещание через несколько часов после того, как его резиденция подверглась атаке. Багдад. 07.11.2021 AFP - -

В связи с этим покушением все взоры обращены на проиранских ополченцев, которые недовольны тем, что их политическое крыло потеряло огромное количество мест в парламенте на последних парламентских выборах, подчеркивает корреспондент RFI.

За последние несколько недель они неоднократно угрожали главе иракского государства. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Выборы прошли 10 октября. Более 60% избирателей их проигнорировали. Окончательные результаты подсчета голосов объявят позднее, но по предварительным данным победу — получая 73 места в 329-местном парламенте (Совете представителей) — одержал выигравший и прошлые выборы блок влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. Только на этот раз это политическое формирование получает еще больше мест в парламенте.

Проиранская коалиция «Фатх» во главе с Хади аль-Амири, который возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд «Бадр», должна получить 15 мест, хотя по итогам выборов 2018 года она имела 47 мандатов.

После проведения выборов оппозиция проводит акции протеста против «фальсификации результатов». 5 ноября в Багдаде произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали не менее 125 человек. Проиранские протестующие, как сообщал корреспондент RFI, пытались проникнуть в хорошо охраняемый политический и дипломатический центр города.

Как сообщало радио «Свобода», некоторые СМИ давали информацию о гибели двух человек, но Минздрав ее опроверг.

Выборы в парламент стали досрочными: они должны были состояться в 2022 году, но были созваны раньше после массовых антиправительственных выступлений 2019 года.

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