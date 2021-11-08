Возвращение на Землю французского астронавта Тома Песке и трех членов экипажа МКС отложено

Космический корабль Crew Dragon Endeavour с астронавтами должен приводниться в Мексиканском заливе у берегов Флориды во вторник, 9 ноября, на рассвете — сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), объяснив, что возвращение экипажа было отложено на несколько часов из-за «сильного ветра вблизи зоны приводнения».

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Миссия во главе с Тома Песке (Crew 2) покинет Международную космическую станцию в понедельник. Посадка на воду запланирована во вторник на 4:33 утра по парижскому времени, (3 часа 33 минуты по всемирному времени), сообщает НАСА в своем аккаунте в Twitter.

UPDATE: Due to weather, @SpaceX Crew-2 astronauts will now depart the @Space_Station on Nov. 8.



• Undocking: 2:05pm ET (19:05 UTC)

• Splashdown: 10:33pm ET (03:33 UTC Nov. 9)#Crew3 remains scheduled to launch no earlier than Nov. 10 (UTC Nov. 11): https://t.co/62HnEEAQdu pic.twitter.com/97ZKTE737b — NASA (@NASA) November 7, 2021

Тома Песке стал командиром экипажа Crew 2 4 октября этого года. На борту МКС он работал вместе с японским астронавтом Акихико Хосидэ и коллегами из США Кэтрин Меган Макартур и Шейном Кимбро.

Экипаж возвращается на Землю до прибытия на борт МКС четырех астронавтов команды-сменщицы, их взлет также неоднократно откладывался, в основном из-за погоды, и планируется на среду, 10 ноября.

Шестимесячная миссия «Альфа» на борту МКС стала для 43-летнего французского астронавта второй и последней в карьере. Таково правило Европейского космического агентства — опыт каждого астронавта ограничивается двумя миссиями на орбиту. В рамках миссии «Альфа» астронавт и его коллеги, прибывшие на орбиту 24 апреля, выполнили около 200 научных экспериментов. В основном их цель — подготовка долгосрочных космических путешествий, в частности — на Марс.

После возвращения на Землю и медицинских тестов во Флориде Тома Песке прибудет в Европейский центр астронавтов в Кёльне (Германия), где пройдет трехнедельный курс интенсивного спортивного тренинга и, таким образом, примет участие в сборе информации о влиянии на человеческий организм длительного пребывания в невесомости.

Прибытие SpaceX c командой Crew 2 на Землю будет транслироваться в прямом эфире.

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