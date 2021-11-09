Экипаж французского астронавта Тома Песке вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 успешно приводнился минувшей ночью в Атлантическом океане у побережья Флориды. На Землю вернулись французский астронавт Тома Песке, американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японец Акихико Хосидэ. 43-летний Тома Песке завершил вторую по счету миссию на МКС в своей карьере.

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Космический корабль Crew Dragon Endeavour с астронавтами успешно приводнился в Мексиканском заливе во вторник, 9 ноября, в 3 часа 33 минуты по всемирному времени. В понедельник Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции. Перед тем, как взять курс на Землю, корабль в течение полутора часов совершил полный облет МКС, чтобы сделать ее фотографии.

На Землю вернулись астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле этого года. Экспедиция продолжалась 199 дней, за которые астронавты на МКС совершили более 3000 оборотов вокруг Земли.

«Горд тем, что снова представлял Францию ​​в космосе!» — написал Тома Песке в твиттере перед вылетом с МКС, завершив пост вопросом о собственном космическом будущем: «В следующий раз, Луна?»

Шестимесячная миссия «Альфа» на борту МКС стала для 43-летнего французского астронавта второй и последней в карьере. По правилам Европейского космического агентства число орбитальных миссий каждого астронавта на МКС ограничивается двумя.

Экипаж миссии Crew-2 в корабле Crew Dragon 8 ноября 2021. AP - Aubrey Gemignani

После возвращения на Землю и медицинских обследований в центре в Хьюстоне, Тома Песке уже во вторник вечером отправится в Кёльн (Германия), в Европейский центр астронавтов, где пройдет трехнедельный курс интенсивного восстановления.

Тома Песке 9 ноября 2021. AP - Aubrey Gemignani

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