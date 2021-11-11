Парижский форум мира-2021: Макрон и Харрис дали старт масштабному мероприятию

Эмманюэль Макрон, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (слева), вице-президент США Камала Харрис (справа) и другие официальные лица за несколько минут до официального открытия Форума. Париж. 11.11.2021

Вечером в пятницу, 11 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон открыл ежегодный Парижский форум мира. В открытии приняла участие вице-президент США Камала Харриc. В зале их слушали три десятка глав государств и правительств и другие гости высочайшего уровня.

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«Главы государств, министры, представители гражданского общества и предприниматели собрались, чтобы найти конкретные решения и сократить глобальные разногласия», — заявил МИД Франции за час до начала парижского Форума (оригинальное название на французском: Forum de Paris sur la Paix).

В администрации Макрона, который и был главным инициатором создания этой крупной международной площадки (в первый раз Форум провели к 100-летию окончания Первой мировой, и с тех пор он проходит в ноябре ежегодно) еще до вступительного слова президента анонсировали, о чем он намерен сказать. Диапазон широк: на повестке — «основные глобальные вызовы сегодняшнего дня, — борьба с неравенством, климатическими изменениями, глобальными проблемами в здравоохранении, (борьба за) права человека...».

Действующие лица Форума — это почти 500 гостей (не считая журналистов), которые собрались в залах Большого павильона Ла-Виллет на окраине Парижа, а также еще около 15 тысяч онлайн-участников.

После произнесения вступительной речи и заслушивания вступительных речей еще трех «фронтменов» (помимо Камалы Харрис, ими стали президент Нигерии Мохаммаду Бухари и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина) Макрон — вместе другими высокими гостями — поучаствовал в панели по вопросам международного регулирования цифровых технологий.

Безопасность в Интернете

В этой панели вместе с президентом Франции и вице-президентом США Камалой Харрис, приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Эстонии Алар Карис, президент Microsoft Брэд Смит, генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки, старший вице-президент Amazon Рассел Грандинетти, генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар и другие.

«Эта панель, в частности, предоставит возможность рассмотреть работу, проделанную в рамках Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве, обнародованного во время первого Форума в 2018 году», — заявили в Елисейском, подчеркнув, что с тех пор на призыв «откликнулись более 1200 игроков» и несколько десятков государств. «Среди наиболее значительных представителей частного сектора, поддержавших инициативу, — компании Microsoft, Kaspersky, Siemens, Google, Facebook и Huawei», — сообщил МИД Франции, на сайте которого можно прочитать о Призыве подробнее.

«Будут обсуждены другие международные инициативы по этичному и ответственному цифровому пространству, такие как «Крайстчерчский призыв к удалению из интернета материалов террористического и насильственного экстремистского характера» (об истории возникновения этой совместной французско-новозеландской инициативы — читайте в материале RFI, о дальнейшем развитии — на сайте МИДа Франции), Партнерство в области информации и демократии и Глобальное партнерство в области искусственного интеллекта.

Еще одним предметом обсуждения участников этой панели стал вопрос «по защите детей и подростков в киберпространстве». «В этой связи президент представит новые предложения, поддержанные несколькими главами государств и правительств, руководителями крупных цифровых компаний и представителями НПО, чтобы сделать киберпространство более безопасным местом для детей, чтобы они могли в полной безопасности пользоваться преимуществами, предоставляемыми цифровыми технологиями», — подчеркнули в администрации Макрона.

Лирическая пауза в Елисейском. И главные темы форума

На исходе сегодняшнего насыщенного вечера (после 20 часов, или 22 МСК) президент Франции примет глав государств и правительств, шефов крупнейших компаний и организаций, а также партнеров Форума — в Елисейском дворце. Гостей ждет ужин.

Завтра, 12 ноября, некоторым участникам ужина предстоит новый насыщенный день в залах Большого павильона Ла-Виллет.

Вот лишь некоторые темы, которые обсуждаются в этом году…

11 ноября. «К миру и стабильности в Ливии» (к слову, 12 ноября в МИДе Франции пройдет Международная конференция по Ливии с участием, в том числе, и глав МИДа и минобороны России); «От COP26 до COP27: усиление действий по борьбе с изменением климата и построение устойчивого будущего»; «Касается всех: повышение ответственности для прекращения пандемии»; «Bis repetita: лучше подготовиться к пандемиям, чтобы избежать еще одной катастрофы»; «Эпоха не-мира: сохранение международного сотрудничества для более мирного будущего».

12 ноября. «Борьба с глобальным потеплением: как военные могут помочь в борьбе с изменением климата»; «Усиление возможностей в области кибербезопасности: международное сотрудничество ради мира и стабильности в Интернете»; «Без голода: преобразование продовольственной системы ради лучшего мира»; «Управление: расширение прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений»; «Позволить средствам массовой информации работать на благо демократии»; «По правде говоря: борьба с fake news и обмен достоверной информацией».

13 ноября, в последний день Форума (который, учитывая его значимость, обязательно должен состояться еще и в следующем году, и позднее) пройдут — помимо прочих — такие дискуссии: «Устойчивое сельское хозяйство и продовольственные системы, которые лежат в основе наших общих приоритетов: здоровье, окружающая среда и борьба с неравенством»; «Финансирование экологических и социальных преобразований: как реформировать капитализм?»; «Построение лучшего будущего после COVID-19 означает прекращение голода»…

Церемония закрытия Форума пройдет вечером в субботу 13 ноября. За событиями Forum de Paris sur la Paix можно следить на его сайте, где ведется прямая трансляция мероприятий (на английском).

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