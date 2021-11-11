COР26: океанологи всех стран объединились

В подтверждение тезиса ученых и чтобы обратить большее внимание на угрозу, которую подъем уровня моря подъема уровня морей представляет для островных государств, министр иностранных дел Тувалу (в Океании) Саймон Кофе обратился к мировому сообществу в рамках COP26 по видеосвязи, стоя с пюпитром по колено в воде.

Океаны занимают 70% поверхности нашей планеты. С целью напомнить их ключевую роль в поддержании ее климатического равновесия ученые 33 стран объединились в рамках инициативы One Ocean Science в канун открытия международной конференции по климату СОР26 в Глазго. Они напоминают, что накопленные исследователями знания об океанах сегодня должны служить для принятия обоснованных решений в борьбе с изменением климата.

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Инициативу океанологов еще с околоземной орбиты поддержал французский астронавт Тома Песке. В Твиттере он написал: «Это очевидность. Однако, по-настоящему это поразило меня только на МКС: океан един, это единая взаимосвязанная система. Без него не может быть здоровой планеты. Но об этом часто забывают, когда говорят об изменении климата!»

🔵🚨 Une évidence qui pourtant ne m’a vraiment frappé qu’avec le recul de l’ISS : il n’y a en fait qu’un seul immense océan interconnecté. Il est indispensable à la bonne santé de la 🌏 – et pourtant on l’oublie souvent quand on parle de changement climatique ! #OneOceanScience pic.twitter.com/blZYI0FKpk — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 25, 2021

На сайте OneOceanScience.com океанологи разных стран объясняют смысл своих исследований и возможности их использовать конкретно на практике. А вот изложить свои аргументы непосредственно участникам СОР26 они смогли в ходе тематического дня 5 ноября, приуроченного к Всемирному дню распространения информации о проблеме цунами.

Хрупкое равновесие процессов в атмосфере Земли и океанах

Ученые напомнили, что океан сегодня способен поглощать почти 30% углекислого газа CO2, попадающего в атмосферу в результате деятельности человека. Физические и биологические взаимодействия, делающие возможными эти процессы, еще мало изучены. Но ученые установили, что глобальное повышение температур неизбежно снизит способность океана поглощать СО2. Рост температур сегодня вызывает таяние ледников и повышение уровня моря. Потепление, констатируют ученые, угрожает биоразнообразию морей и приводит к ослаблению экономики в прибрежных зонах, зависящих от рыбных ресурсов и туризма, и поэтому наиболее уязвимых к изменению климата.

Без регулирующего воздействия океана на атмосферу температура на Земле уже была бы нестерпимо высокой. Ученым известно, что 90% тепла, вброшенного в ходе промышленной деятельности человека в атмосферу с 1850 года, сохраняется в океанах на уровне первых 1000 метров. Именно океаны поглощают рост температур, так как почва не может выполнять эту функцию. Климат, объясняют океанологи, оставался относительно стабильным с конца последнего ледникового периода благодаря гармонии, установившейся между океаном и атмосферой.

Главную роль в этих двусторонних обменах играет обширная океаническая циркуляция водных масс между поверхностью и глубиной: огромная петля морских течений, называемая «термохалинной циркуляцией». Это явление связано с различиями в плотности морской воды, которые сами по себе связаны с различиями в ее температуре и солености. Эта циркуляция переносит огромные потоки энергии из одного конца земного шара в другой.

В подтверждение тезиса ученых и чтобы обратить большее внимание на угрозу, которую подъем уровня морей представляет для островных государств, министр иностранных дел Тувалу (в Океании) Саймон Кофе обратился к мировому сообществу в рамках COP26 по видеосвязи, стоя с пюпитром по колено в воде. Ведь ограничение всеобщими усилиями потепления в пределах 1,5 ° C — единственный способ гарантировать территориальную целостность и само существование малых островных государств.

До каких пор мировой океан сможет исполнять регулирующую роль? Вопрос об устойчивости океана беспокоит ученых, но им не удалось еще донести важность своих опасений до политиков.

Океан оказался темой второстепенного значения в ходе климатической конференции COP25. Хотя этот саммит проходил под названием «Blue COP» в честь публикации специального доклада МГЭИК, озаглавленного «Океан и криосфера в контексте изменения климата».

В научных работах и докладах нет недостатка. И тематические мероприятия в Глазго пользовались успехом. Но вот, как отмечает обозреватель Le Point, «на тематических мероприятиях, организованных в Глазго под руководством Великобритании, … в очередях были инсайдеры — основном, ученые. Только они и знали о существовании павильона виртуального океана. Такие обстоятельства заставляют усомниться в реальной видимости темы океанов в рамках COP».

Десять лет на спасение Мирового океана

Ускорить международное сотрудничество, в частности на уровне государств должно объявленное 1 января 2021 года Организацией Объединенных Наций «Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития» Это предполагает, в частности, объединение мирового научного сообщества путем финансирования большего числа исследовательских программ и частного сектора в целях ускорения инноваций и декарбонизации промышленности. Разработка законодательство для защиты ресурсов открытого моря, вне государственной акватории в периметре 370 километров, будет в центре внимания саммита One Ocean Summit. Он должен пройти по инициативе Франции в портовом городе Брест, в январе – феврале 2022 года.

«60% поверхности Мирового океана не подпадают под какую-либо юрисдикцию, что позволяет некоторым государствам уничтожать биоразнообразие океана. В ближайшие месяцы Франция соберет ученых, представителей экономики и регионов, а также ООН на саммит „Единый океан“. с целью защитить океан» — объявил в сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон в своем твиттере.

Так Франция, вместе с другими государствами, намерена доработать свою экопрограмму для защиты Мирового океана, которую государствам следует обнародовать перед Конференцией Организации Объединенных Наций по океанам в июле следующего года в Лиссабоне (Португалия). На настоящий момент свою программу ООН представили только 24 страны.

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