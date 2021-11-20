Франция обеспокоена судьбой исчезнувшей китайской теннисистки Пэн Шуай

В МИД Франции 19 ноября выразили обеспокоенность в связи с исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай. Известная спортсменка пропала в начале ноября, после того, как обвинила бывшего премьер-министра КНР Чжана Гаоли в изнасиловании.

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«Мы обеспокоены отсутствием информации о ситуации с теннисисткой Пэн Шуай, что стало предметом обеспокоенности международного сообщества и спортивных кругов», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

«Франция привержена продвижению свободы слова, гендерного равенства и борьбе с сексуальным и сексистским насилием по всему миру», — подчеркнули в Париже в связи с исчезновением китайской спортсменки.

2 ноября 35-летняя Пэн Шуай, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, опубликовала на своей странице в китайской соцсети Weibo сообщение, где она обвинила видного партийного деятеля коммунистического Китая Чжана Гаоли в принуждении к сексу.

Гаоли в 2013—2018 гг. занимал пост первого вице-премьера Госсовета КНР. Его считают близким соратником всевластного председателя КНР Си Цзиньпина.

Это стало первым обвинением в сексуальном насилии в адрес высокопоставленного китайского чиновника с начала всемирного движения против насилия над женщинами #MeToo.

Публикацию Пэн Шуай очень быстро удалили, теннисистка перестала выходить на связь и с тех пор не появлялась на публике.

17 ноября китайский государственный телеканал CGTN опубликовал скриншот «электронного письма», которое якобы написала Пэн Шуай. Письмо адресовано главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону, сообщает CGTN.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

В этом послании теннисистка якобы отказывается от своих обвинений в сексуальном насилии и опровергает информацию о своем исчезновении. «Я не пропала, я просто отдыхаю дома», — говорится в скриншоте.

На снимке с экрана не видно адреса электронной почты, с которой отправлено письмо. Подозрения в подлинности вызывает и то, что в третей строке виден курсор, появляющийся при наборе текста. Неясно также, почему текст письма начинается со слов «Всем здравствуйте», если, как утверждает канал, оно адресовано лично главе WTA.

Глава WTA Стив Саймон не поверил китайскому государственному телевидению. Он заявил, что послание только усилило его беспокойство относительно безопасности Пэн Шуай.

«Мне трудно поверить, что Пэн Шуай сама написала полученное нами послание», — говорится в заявлении Саймона. По его словам, содержание письма расходится с убеждениями теннисистки. «WTA и остальному миру нужны независимые доказательства того, что она в безопасности», — подчеркнул глава Женской теннисной ассоциации.

Он призвал к прозрачному расследованию ее обвинений в сексуальной агрессии — без цензуры. В интервью CNN он заявил, что в противном случае WTA готова вывести из Китая всю свою деятельность и терпеть крупные финансовые потери.

На фоне международной мобилизации 19 ноября в твиттере распространили фотографии Пэн Шуай, подлинность которых не верифицирована. Несколько снимков были опубликованы в твиттер-аккаунте Shen Shiwei, помеченном как «аффилированное с государством китайское медиа».

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

На них улыбающаяся теннистстка в комнате в окружении плюшевых игрушек, с котом и символикой КНР. Автор твиттер-аккаунта утверждает, что эти снимки спортсменка опубликовала в WeChat, чтобы пожелать своим контактам «хороших выходных», и ими поделился неназванный друг теннисистки.

Примечательно, что на одной из фотографий на заднем плане — фото Винни Пуха. В Китае изображение Винни Пуха часто подвергается цензуре из-за сравнений этого персонажа с Си Цзиньпином.

По всему миру выржают беспокойство о судьбе Пэн Шуай

В соцестях распространяются публикации с хэштегом #WhereIsPengShuai («ГдеПэнШуай»).

Обеспокоенность выразили суперзвезды тенниса Наоми Осака, Стэн Вавринка, Новак Джокович, Серена Уильямс, Александр Зверев и другие. Как передает «Би-би-си», в китайской соцсети Weibo аккаунт Наоми Осаки вскоре был заблокирован, как и аккаунт WTA. Скандал с исчезновением Пэн Шуань в Китае подвержен цензуре.

За Пэн Шуай вступились Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA) и Международная федерация тенниса (ITF). «Безопасность игроков всегда является нашим высшим приоритетом. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование по этому поводу», — подчеркнули в ITF.

Французская спортивная газета L’Equipe присоединилась к международной мобилизации в защиту Пэн Шуай и потребовала разъяснений о местонахождении спортсменки. 20 ноября газета поставила на обложку фотографию Пэн Шуай с хэщтегом #OùEstPengShuai («ГдеПэнШуай»).

Où est Peng Shuai ?



Voici la une de L'Équipe du 20 novembre. pic.twitter.com/vU50UXNorD — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 19, 2021

Беспокойство в связи с исчезновением китайской спортсменки выразил председатель Организационного комитета по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года Тони Эстанге. «Мы призываем к большей прозрачности в связи с этой ситуацией», — написал он в твиттере.

Накануне информацию о местонахождении и состоянии теннисистски потребовали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, призвав расследовать обвинения в изнасиловании.

Ранее в Китае после конфликтов с властью неоднократно пропадали бизнесмены. Примерно год назад надолго исчез миллиардер, основатель гиганта онлайн-ритейла Alibaba Джек Ма. До исчезновения из публичного поля один из богатейших людей страны резко раскритиковал китайские власти на шанхайском форуме.

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