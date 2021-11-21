Михаил Саакашвили призвал США ввести санкции в отношении властей Грузии

Издание Politicо в разделе «Мнения» опубликовало колонку Михаила Саакашвили. В ней экс-президент Грузии обвинил нынешние власти страны в нарушении прав человека и подрыве демократических устоев и призвал США рассмотреть возможность введения санкций в отношении Тбилиси.

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В комментарии редакции Politico отмечается, что находящийся сейчас под стражей Саакашвили передал текст через своих адвокатов и членов его политической партии.

В публикации он утверждает, что его задержали по политическим мотивам, а голодовка, которую бывший президент Грузии держал на протяжении 50 дней, была актом протеста против его собственного ареста и «попыток грузинского правительства подорвать демократию». Саакашвили обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в усилении контроля за юридическими институтами и СМИ, электоральных манипуляциях и «подталкиванию страны к сближению с Россией Путина». По словам экс-президента Грузии, «Грузинская мечта», возглавляемая Бидзиной Иванишвили, пришла к власти демократическим путем, однако затем свернула с этого пути.

Что касается его ареста, Михаил Саакашвили отметил, что вернулся в Грузию спустя много лет, понимая, что может оказаться в тюрьме. Он приехал в страну накануне муниципальных выборов, после восьми лет, проведенных в изгнании. В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным обвинениям. После задержания 1 октября против него возбудили третье уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Уголовные дела в своей колонке Саакашвили называет безосновательными и «тревожным примером попыток партии заставить оппозицию замолчать».

В этом контексте Михаил Саакашвили обратился к президенту США Джо Байдену. «Сегодня я призываю его администрацию оказать поддержку молодой демократии, находящейся в серьезной опасности», — написал Саакашвили. Он призвал Вашингтон должен открыто осудить действия властей Грузии, а Конгресс США — рассмотреть возможность введения санкции в отношении грузинских властей в рамках акта Магнитского. Наконец, Саакашвили призвал американские власти отозвать приглашение грузинских представителей на Саммит за демократию, намеченный на 9—10 декабря.

20 ноября Михаил Саакашвили прекратил голодовку и согласился начать постепенное восстановление после того, как его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори.

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