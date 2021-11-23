Найти раньше России: силы НАТО ведут в Средиземном море поиск обломков самолета-невидимки F-35

В понедельник, 23 ноября, официальные лица Великобритании, США и НАТО заверили что они смогут поднять раньше России обломки самолета-невидимки F-35B, который потерпел крушение в Средиземном море. 17 ноября самолет взлетел с британского авианосца HMS Queen Elizabeth и упал в море, его пилот успел катапультироваться.

Самолет F-35 вооруженных сил Великобритании потерпел крушение в Средиземном море 17 ноября. НАТО обеспокоено возможностью того, что самолет попадет в руки военных России, которая получит доступ к сверхсекретным технологиям.

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В понедельник, 23 ноября, официальные лица Великобритании, США и НАТО заверили что они смогут поднять раньше России обломки самолета-невидимки F-35B, который потерпел крушение в Средиземном море. 17 ноября самолет взлетел с британского авианосца HMS Queen Elizabeth и упал в море, его пилот успел катапультироваться.

Великобритания стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning Королевских ВВС, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства, такого как Россия», цитирует The Guardian представителя минобороны страны 17 ноября.

«Британский пилот истребителя F-35 с [авианосца] HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время обычного вылета в Средиземном море. Пилот благополучно вернулся на корабль. Ведется расследование инцидента, поэтому пока неуместно что-либо еще комментировать», — сообщило в тот же день минобороны Великобритании в Twitter.

«Сначала мы его найдем первыми, я это гарантирую», – заверил во вторник, 23 ноября, генерал Саймон Доран, самый высокопоставленный американский военный, находящийся на борту авианосца. С теми же словами выступил заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Тим Рэдфорд перед журналистами на борту корабля, находящегося в Средиземном море. «Мы не беспокоимся, потому что сейчас над этим работаем. Когда самолет упал, были опасения, но пилот в безопасности, и это самое главное», – добавил он. Он не пожелал раскрывать подробности спасательной операции, сообщает France-Presse.

Потеря этого F-35 – это «поистине прискорбный инцидент (...) неудача», – сказал Стив Мурхаус, командир одного из девяти кораблей, участвовавших в учениях Средиземном море. Он также добавил, что «надежность этого устройства и наша уверенность в нем и в проекте неизменны».

Вооруженные силы Великобритании уже получили 21 американский F-35B, большинство из которых предназначены для двух ее авианосцев, HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. F-35B – это вариант F-35 пятого поколения, способный к вертикальной посадке и короткому взлету.

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