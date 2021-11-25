Обвиняемый в причастности к пыткам Ахмед Нассер Аль-Раиси избран новым главой Интерпола

Генеральный инспектор МИД Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Нассер Аль-Раиси избран новым президентом Интерпола. Новое руководство избрано в Стамбуле в ходе ежегодного собрания Генеральной ассамблеи организации. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает AFP.

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Ахмед Нассер Аль-Раиси сменит на этом посту представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, который возглавил Интерпол в 2018 году после ареста в Китае предыдущего руководителя международной уголовной полиции Мэна Хунвэя. Хунвэй был арестован в 2018 году властями Китая и приговорен к 13,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Кандидат от ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси получил две три госолов стран-членов Интерпола. Как пишет AFP, должность Аль-Раиси имеет скорее почетный статус. Реальные полномочия по руководству Интерполом сосредоточены в руках генерального секретаря организации, которым с 2014 года является представитель Германии Юрген Шток.

Однако правозащитники уверены, что назначение Аль-Раиси несет угрозу имиджу организации. Эмиратский генерал обвиняется в причастностности к пыткам и жестоком обращении в отношении оппозиции. А власти ОАЭ, по мнению правозащитников, используют Интерпол для политического преследования по всему миру неугодных режиму активистов.

«Это сигнал другим авторитарным режимам», — говорится в коллективном письме 19 правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch, опубликованном в октябре 2020 года, когда появились новости о возможном назначении Аль-Раиси. В ОАЭ называют обвинения в отношении нового президента Интерпола «организованной клеветнической кампанией».

ОАЭ играет одну из ключевых ролей в финансировании Интерпола. В 2017 году страна пожертвовала международной полиции 50 млн евро, сумму практически равную взносам всех остальных 194 стран-членов Интерпола (60 млн евро). В 2019 году ОАЭ снова «подарила или одолжила» организации 10 млн евро, пишет AFP со ссылкой на американского эксперта Эдварда Лемона.

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