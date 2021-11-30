В Риге начинается заседание НАТО по вопросу защиты Украины от российской угрозы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Латвии Эгилс Левитс (слева) на встрече в Риге, 30 ноября 2021 года. Министры иностранных дел стран НАТО встречаются в столице Латвии, чтобы обсудить, как противостоять наращиванию российской военной мощи на границе с Украиной на фоне опасений, что Кремль может готовиться к вторжению.

30 ноября в Риге начинается двухдневный саммит c участием министров иностранных дел стран НАТО. Участники саммита планируют обсудить способы ответа на усиление российского военного присутствия у границ Украины, сообщает AFP. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что на любую новую агрессию России в отношении Украины последует серьезный ответ.

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«Любая эскалация со стороны России вызовет серьезную обеспокоенность как в Соединенных Штатах, так и в Латвии (и в других странах альянса), и любая новая агрессия приведет к серьезным последствиям», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичем.

Госсекретарь не стал подробнее говорить о характере возможных ответных мер, уточнив, что сначала хотел бы «проконсультироваться» с союзниками по НАТО во вторник 30 ноября и в среду, 1 декабря.

«Мы очень обеспокоены тем, что мы видим» со стороны российских войск на границе с Украиной», — заявил Блинкен: «Мы неоднократно видели российскую стратегию», которая заключается в том, чтобы «со всей очевидностью» создавать «провокации» для оправдания (своих) действий».

Блинкен также еще раз подтвердил, что Вашингтон, в координации с Евросоюзом, работает над новыми санкциями против властей Беларуси, которые обвиняются в «циничном» использовании мигрантов в качестве «оружия» для дестабилизации европейских соседей.

Давно запланированная двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО проходит в период нестабильности на «восточном фланге» альянса, особенно с учетом того, что союзникам также необходимо разобраться в миграционном кризисе, организованном союзником Кремля Беларусью, пишет Le Figaro.

Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину, и обвиняет Кремль в том, что он собирает свои силы на границе с этой страной. «Намерения России неясны, но во второй раз в этом году наблюдается необычная концентрация сил», — сказал AFP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в Риге: «Мы видим тяжелую бронетехнику, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и десятки тысяч готовых к бою солдат».

Москва отрицает, что готовит нападение, и, в свою очередь, обвиняет НАТО в разжигании напряженности.

18 ноября президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах, однако признал, что «известное напряжение там все-таки возникло». По словам Путина, […] «нужно, чтобы это состояние у них («западных партнеров») сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт».

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