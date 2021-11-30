Королева Елизавета II перестала быть главой Барбадоса

Барбадос, островное государство в Карибском море стало парламентской республикой. Это произошло в годовщину официального провозглашения независимости Барбадоса от Великобритании.

Реклама Читать далее

Барбадос получил независимость от Великобритании еще 30 ноября 1966 года, но официальным главой этого государства с населением около 300 тысяч человек до сих пор оставалась королева Елизавета II.

Одновременно с провозглашением Барбадоса парламентской республикой в должность президента страны вступила избранная в октябре на этот пост 72-летняя Сандра Мэйсон (до этого с 2018 г. она занимала пост генерал-губернатора острова). На церемонии инаугурации президента Мэйсон присутствовал принц Чарльз, а королева Елизавета направила островному государству поздравления со «знаменательным» днем нации.

Елизавета II пожелала Барбадосу счастья, мира и процветания, пишет The Guardian.

«Я впервые посетила вашу прекрасную страну накануне независимости в начале 1966 года, и я очень рада, что мой сын сегодня с вами. С тех пор народ Барбадоса занимает особое место в моем сердце; это страна, по праву гордящаяся своей яркой культурой, спортивным мастерством и красотой природы, которая привлекает посетителей со всего мира, в том числе многих людей из Соединенного Королевства», — говорится в поздравлении английской королевы.

Таким образом сегодня Барбадос избавился от остатков колониальной системы, существовавшей 400 лет, подчеркивает The Guardian.

В то же время государство осталось участником Британского содружества наций. «Вызывает большое удовлетворение тот факт, что Барбадос остается активным участником Содружества, и я с нетерпением жду продолжения дружбы между нашими двумя странами и народами», — заявила Елизавета II.

На церемонии инаугурации президента Барбадоса также присутствовала американская певица, уроженка этого острова Рианна, пишет Meduza. Певица была объявлена национальным героем страны, сообщает Reuters. «Прошу тебя и дальше сиять, как бриллиант, и прославлять наш народ своими делами», — заявила певице премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

В мире, помимо Великобритании, остается 14 стран, которые признают британского монарха официальным главой государства. Среди них — Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка, уточняет «Новая газета».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться