Евросоюз занялся российскими наемниками: дипслужба ЕС подготовила доклад о «вагнеровцах» в ЦАР

В докладе утверждается, что российские наемники взяли на себя командование большей частью центральноафриканских войск. На фото: новобранцы FACA на базе Беренго. 04.08.2018

Европейская служба внешних связей выпустила 35-страничный доклад о деятельности российской «ЧВК Вагнера» в Центральноафриканской республике. Действия наемников «группы Вагнера» (обвиняемых, в частности, в серьезных нарушениях прав человека) и участие России в принятии решений в Банги ставят под сомнение продолжение деятельности Евросоюза в ЦАР и могут заставить европейских военных уйти из этой страны.

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Текст документа оказался в распоряжении всемирной службы RFI, которая назвала его «взрывным докладом европейской дипломатии». Доклад был подготовлен в конце ноября. В нем утверждается, что российские наемники взяли на себя командование большей частью центральноафриканских войск, в том числе, подразделениями, сформированными Европейским Союзом, который с июля 2016 года направляет военных инструкторов для обучения бойцов Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (Forces Armées Centrafricaines, сокращённо FACA).

Большинство подразделений FACA «действуют под непосредственным командованием или контролем» российских наемников из «группы Вагнера». Это, в частности, относится к 7-му территориальному пехотному батальону, который обучают инструкторы европейской военной учебной миссии EUTM-RCA (англ. European Union Training Mission in Central African Republic).

Также наблюдается усиление российского присутствия «почти во всех сферах деятельности правительства» ЦАР, в том числе, в экономике — в деятельности таможни, в «эксплуатации природных ресурсов»… Проводятся кампании по дезинформации.

По данным Европейской службы внешних связей, в ЦАР сейчас находится около 2600 наемников из «ЧВК Вагнера».

Вероятно, этот доклад был подготовлен, чтобы обосновать принятое в ноябре Евросоюзом решение о введении санкций в отношении «ЧВК Вагнера» и причастных к ней лиц. А появление документа в СМИ стало возможным в результате искусно спланированной утечки, полагает RFI.

Как бы то ни было, вывод доклада был подтвержден во вторник вечером, 30 ноября, сотрудниками главы европейского дипломатического ведомства Жозепа Борреля: если ЕС не удастся ослабить влияние России в ЦАР, европейцы могут пересмотреть мандат своих военных инструкторов или даже совсем вывести их из этой страны.

Напомним, в конце октября группа экспертов Организации объединенных наций обвинила «ЧВК Вагнера» в запугивании и преследовании миротворцев, журналистов и мирных жителей в ЦАР. Заявление обнародовано от имени экспертов из трех рабочих групп: по использованию наемников; о транснациональных корпорациях; по принудительным исчезновениям. В числе соавторов — Спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях и Спецдокладчик по предотвращению пыток.

«Мы крайне обеспокоены <…> недавними сообщениями о насильственных преследованиях в отношении отдельных лиц и общин со стороны частных военных наемников», — говорится в заявлении.

В документе еще раз подчеркивается, что «инструкторы» из России «работают в тесном сотрудничестве с национальной армией (FACA) и полицией и участвуют в арестах и задержаниях людей». А «пострадавшие зачастую не имеют доступа к правосудию». «Это приводит к тому, что многие правонарушения совершаются в атмосфере полной безнаказанности».

Центральноафриканская республика — одна из стран, где действия российских представителей, по мнению официального Парижа, вредят интересам Франции, а также самим этим странам.

«“Вагнер” — это частное военное формирование <…>, которое “проявило” себя в поборах, хищничестве, насилии любого рода. <…> В ЦАР это вызвало ухудшение ситуации с безопасностью», — заявлял в сентябре глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр также неоднократно подчеркивал: никто не обманывается на тот счет, что «Вагнер» — это «частное военное формирование». Отвечая 16 сентября на утверждение журналиста France Info, который брал у него интервью («Эта структура „Вагнера“ принадлежит российскому олигарху, достаточно близкому к власти и к Владимиру Путину…»), Жан-Ив Ле Дриан заявил: «…господин Пригожин приучил нас к вмешательствам такого рода. Знаете, его называют поваром Путина…».

15 ноября глава МИД Франции сообщил: страны Европейского союза договорились разработать проект санкций против российских наемников из «ЧВК Вагнера» после сообщений об их возможном развертывании в Мали.

Европейские дипломаты рассказали Reuters, что ЕС занимается сбором доказательств для того, чтобы заморозка активов и запрет на перемещение людей, причастных к «ЧВК Вагнера», были приняты судебными органами.

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