Тель-Авив обогнал Париж и стал самым дорогим городом мира в 2021 году.

Согласно ежегодному исследованию издания The Economist, Тель-Авив потеснил прошлогодних «лидеров» Париж и Сингапур и занял первое место в рейтинге «самых дорогих городов мира». В прошлом году израильский город был на пятом месте. Париж занял в рейтинге 2021 года второе место.

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Согласно ежегодному исследованию журнала The Economist, в 2021 году Тель-Авив стал самым дорогим для проживания городом планеты. «Заняв пятое место в прошлом году, в этом году Тель-Авив впервые становится самым дорогим городом в мире», говорится в среду, 1 декабря, в сообщении издания. Такая позиция «лидерства» объясняется «силой израильской валюты – шекеля – по отношению к доллару», потому что рейтинг The Economist берет за основу цены проживания в Нью-Йорке и сравнивает их с остальными городами.

«Разделив первое место с Цюрихом и Гонконгом в 2020 году», Париж опустился на вторую позицию, которую теперь он занимает вместе с Сингапуром в этом исследовании. Издание также отмечает быстрый рост цен в Париже – за год он составил 3,5%: это самый быстрый рост цен во французской столице за последние пять лет. The Economist объясняет такой рост «проблемами с поставками товаров», вызванными пандемией, «поскольку COVID-19 и социальные ограничения по-прежнему сказываются на производстве и торговле во всем мире», пишет издание.

Самым дешевым городом в мире назван, как и в прошлом году, Дамаск. Издание The Economist объясняет это тем, что курс местной валюты продолжает падать по отношению к доллару (и, следовательно, цены в долларах резко падают), а гражданская война продолжает разрушать местную экономику.

Кроме этого, сирийская столица страдает от очень высокой инфляции, также как Каракас, Буэнос-Айрес и Тегеран. Столица Ирана совершила самый резкий скачок в рейтинге, поднявшись с 79-го на 29-е место, так как санкции США привели к глобальному дефициту и росту цен в стране.

«Глобальный индекс стоимости жизни», ежегодно публикуемый The Economist Intelligence Unit (EIU), включает 173 города. Он составлен в виде рейтинга, основанного на ценах на основные продукты потребления (эта «потребительская корзина» включает более 200 товаров и услуг).

«В целом в рейтинге по-прежнему доминируют европейские города и развитые города Азии, в то время как в городах Северной Америки и Китая цены остаются относительно умеренными», – говорится в исследовании The Economist. Самые дешевые города – по ценам, установленным в долларах – находятся, в основном, на Ближнем Востоке, в Африке или в более бедных частях Азии.

В исследовании отмечается, что транспортные расходы резко выросли из-за роста цен на бензин. Также резко выросли цены на табак и развлечения. «В наступающем году мы ожидаем, что стоимость жизни во многих городах вырастет еще больше, поскольку заработная плата повысится в нескольких секторах экономики», – отмечает руководительница исследования Упасана Датт. «Однако мы ожидаем, что центральные банки стран будут осторожно повышать ключевые ставки для сдерживания инфляции. Поэтому отмеченный в этом году рост цен должен постепенно замедлиться», – добавляет она.

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