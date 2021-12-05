Realpolitik Макрона в Персидском заливе: почему президента Франции так критикуют за этот визит

Макрон «получил действительно прискорбную привилегию» быть первым видным западным лидером, который встретился с (саудовским) наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом после убийства журналиста Хашогджи, отмечает Le Monde. На фото: встреча в королевском дворце в городе Джидда. 04.12.2021

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил турне по странам Персидского залива. Этот вояж, позволивший французским предприятиям получить многомиллиардные контракты, а французской дипломатии — добиться некоторых символических договоренностей, вызвал резкую критику со стороны правозащитников. Сам глава французского государства выразил удовлетворение тем, как прошло это громкое турне.

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Объединенные Арабские Эмираты — Катар — ОАЭ: такой маршрут проделала делегация президента Франции за два дня, 3 и 4 декабря.

Вояж станет для главы французского государства «возможностью укрепить сотрудничество между Францией и этими тремя странами Персидского залива по нескольким вопросам», объявили в Елисейском дворце перед визитом. «Во-первых, борьба с терроризмом, радикальным исламизмом и их финансированием. Сотрудничество с этими государствами, особенно в борьбе с (террористической группировкой) ИГИЛ, имеет действительно решающее значение для обеспечения безопасности французов и европейцев», — заверили в администрации Макрона, подчеркнув также, что президент «намерен продолжить диалог с этими тремя странами по вопросу радикализации, чтобы бороться с сепаратизмом во Франции и сохранить наши ценности».

«Кроме того, президент продолжит свои усилия по обеспечению региональной стабильности в условиях напряженности в Персидском заливе, в отношениях с Ираном и кризисных ситуаций в Ираке, Ливане и Ливии (напомним, 12 ноября именно в Париже прошла последняя по времени масштабная международная конференция по Ливии — Прим. RFI.)», — добавили в Елисейском, подчеркнув, что «в этой связи действия президента Республики способствуют укреплению статуса Франции как державы равновесия, надежного и незаменимого партнера, который ведет диалог со всеми значимыми игроками в регионе».

И, безусловно, не обошлось без обсуждения экономических вопросов и подписания крупных контрактов. «Конечно, визит даст возможность повысить привлекательность французской экономики и продвинуть на экспорт разработки французских компаний, особенно в таких секторах будущего, как энергетика и безуглеродный транспорт, а также цифровые технологии», — добавила пресс-служба Макрона.

Президента в поездке сопровождала очень представительная делегация, в которую вошли министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр обороны Флоранс Парли, министр экономики Брюно Ле Мэр, министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Риестер, министр культуры Розлин Башло-Наркен.

Визит подвергся критике со стороны правозащитников, представителей левой оппозиции и многих СМИ. Газета Le Monde в редакционной колонке написала: Макрон «посещает земли, которые невероятно бесплодны для ценностей, защитой которых гордится Франция» (права человека, демократия, свобода слова). Но «из трех этапов его путешествия по Аравийскому полуострову, (…) среди трех визитов в авторитарные монархии, которые долгое время являются союзниками Франции, последний, безусловно, самый сложный». Речь — о Саудовской Аравии.

«Президент республики получил действительно прискорбную привилегию быть первым видным западным лидером, который встретился (после произошедшего в 2018 году убийства саудовского журналиста) с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, известным как MBS (по инициалам)».

Последний, де-факто глава Саудовской Аравии, навсегда отмечен печально известным событием: ужасным заказным убийством саудовского диссидента и журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, который также являлся резидентом США, напомнила газета. В марте 2021 года правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) обратилась в суд Германии с иском против наследного принца Саудовской Аравии и еще четырех высокопоставленных лиц королевства. В иске говорится о 35 эпизодах: 34 заключения журналистов под стражу и убийство Хашогджи. 26 февраля ЦРУ представило доклад, в котором говорится, что MBS лично санкционировал захват и убийство этого человека, а в операции участвовали сотрудники службы личной безопасности принца.

Встречу Макрона с принцем Le Monde называет образцом «леденящей realpolitik». А главным предметом договоренностей — продажу французского оружия щедрым клиентам из Персидского залива, которые, в отличие от многих других партнеров Франции, не испытывают совсем никаких финансовых затруднений.

Ярчайшим примером служит продажа сразу 80 французских истребителей Rafale в ОАЭ, а общая сумма подписанных с этой страной военных контрактов составила 17 млрд евро. Для французского концерна Dassault Aviation, производителя Rafale, продажа сразу 80 машин — самый крупный экспортный контракт на поставку этого многоцелевого истребителя четвертого поколения.

К слову, незадолго до визита французскую дипломатию и французского президента правозащитники и некоторые парламентарии призывали «не допустить» избрания на пост президента Интерпола противоречивой фигуры из ОАЭ — обвиняемого в причастности к пыткам генерального инспектора МВД Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Нассера Аль-Раиси. Но и президент Макрон, и МИД Франции воздержались от критических заявлений по этому поводу.

Дело не только в экономических интересах, но и в региональной дипломатии: на фоне изменений политики США и корректировки соотношения сил между региональными державами, включая Турцию и Иран, Франция хочет укрепить свое положение в этой части земного шара. К слову, Франция — одна из немногих стран, у которых есть военная база в критической зоне Персидского залива, в Абу-Даби (столице ОАЭ).

«Никто не может сомневаться в том, что необходимо предпринять все возможное, как обещает Франция, чтобы найти выход из гуманитарной катастрофы, вызванной войной, которую наследник Саудовской Аравии ведет с 2015 года против повстанцев-хуситов в Йемене» и «никто также не будет упрекать президента Франции в том, что он отреагировал на сокрушительный взрыв в Ливане, пытаясь добиться минимальной финансовой помощи этой стране со стороны Саудовской Аравии» (У стран Залива в последние годы обострились отношения с Ливаном, с учетом подъема шиитской группировки «Хезболла», напоминает AFP. Тем не менее, в последний день визита Макрон и MBS объявили о «совместной инициативе Франции и Саудовской Аравии для Ливии», которая должна «позволить этой стране выйти из кризиса»).

Однако все эти тонкие дипломатические игры «сопряжены с огромной долей риска», подчеркивает издание. Прежде всего, имиджевого.

Как раз во время макроновского перелета из Парижа в Залив, в Париже был подан гражданский иск против наследных принцев Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе по обвинению в «финансировании терроризма». Истцы, жертвы войны в Йемене, обвинили эти две страны в «союзе» с джихадистской группировкой «Аль-Каида», объяснил их адвокат Джозеф Брехам, которого цитирует AFP.

Союзница Соединенных Штатов, Саудовская Аравия участвует в конфликте в Йемене с 2015 года во главе военной коалиции в поддержку правительства против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, врагом Вашингтона и региональным соперником Эр-Рияда, подчеркивает France Presse. Эмираты вывели свои войска из Йемена в 2019 году, но остаются членами коалиции. Ни в той, ни в другой стране не стали комментировать факт подачи иска, который теоретически может привести к осуждению саудовских и эмиратских руководителей (французские законы предусматривают универсальную юрисдикцию), но на практике подобные вердикты пока представить сложно.

Сам президент Франции, безусловно, знал об имиджевых рисках заранее. И вынужден был упомянуть о правах человека в ходе общения с журналистами, освещавшими его вояж в Персидский залив. 4 ноября, после последней встречи, с наследным принцем Саудовской Аравии, Макрон обосновал ее необходимостью говорить с Саудовской Аравией, «ведущей страной Персидского залива по размеру», чтобы иметь возможность «работать на благо стабильности в регионе».

Discussion franche et utile avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sur nos priorités politiques : sécurité et stabilité dans la région avec une attention particulière au Liban. Nous avons appelé le Premier ministre libanais et avons pris ensemble des engagements. pic.twitter.com/OlI1ibb2OV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) De cember 4, 2021

Но это «не значит, что мы сообщники», заверил он, намекая на убийство журналиста Хашогджи, пишет AFP. «Мы говорили обо всем абсолютно без каких-либо табу», — заверил Эммануэль Макрон журналистов: «Мы смогли затронуть вопрос прав человека, и, конечно, чувствительность международного сообщества к «особым ситуациям», — добавил президент Франции, назвав диалог с MBS «прямым» и «эффективным».

Кроме того, Макрон решил подчеркнуть, что в смысле «сообщничества» ничем не хуже лидеров других влиятельных стран мира: «Я отмечаю, что Саудовская Аравия организовывала G20 уже в следующем году (после убийства Хашогджи — Прим. AFP. На самом деле саммит прошел, в виртуальном формате, через два года, в 2020-м), и я не отметил, чтобы многие державы бойкотировали эту крупнейшую международную встречу».

Из Саудовской Аравии французская делегация тоже уехала с крупными экономическими контрактами (поставка вертолетов, авиационных двигателей, предоставление услуг по водоснабжению…).

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