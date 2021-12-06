Свергнутую военной хунтой Аун Сан Су Чжи приговорили к двум годам тюрьмы

Аун Сан Су Чжи, которая возглавляла правительство Бирмы (Мьянмы) и была лишена власти в результате военного переворота, 6 декабря приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении ковидных ограничений. Это первый приговор Аун Сан Су Чжи, военная хунта вменяет лауреату Нобелевской премии мира и другие обвинения. Европейский Союз осудил очередной «серьезный удар по демократии», нанесенный бирманской хунтой, Великобритания — «ужасающую попытку задушить оппозицию», а Соединенные Штаты — новый «вызов, брошенный демократии и справедливости».

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Сообщается, что бывший президент Бирмы Вин Мьин, союзник Аун Сан Су Чжи, тоже приговорен к четырем годам тюрьмы. Их пока не отправили в тюрьму, они продолжают находиться под домашним арестом. Оба еще предстанут перед судом по другим делам.

Позже в понедельник военные власти страны уточнили, что 4-летний срок заключения для Аун Сан Су Чжи и Вин Мьина складывается из двух приговоров: по два года тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение санитарных ограничений. По совокупности и путем сложения назначенных наказаний срок лишения свободы сокращен вдвое — до двух лет.

Журналистов не допустили на процесс, адвокатам Аун Сан Су Чжи запретили общаться с прессой.

«Суровые приговоры, вынесенные Аун Сан Су Чжи по ложным обвинениям, являются последним примером решимости военных устранить всю оппозицию и задушить свободы», — заявляет международная правозащитная организация Amnesty International.

Военная хунта вменила Аун Сан Су Чжи в общей сложности 11 обвинений, по которым ей грозят десятки лет лишения свободы. Ее арестовали 1 феврале этого года, сразу после военного переворота. Вместе с ней были арестованы другие политики и члены избирательной комиссии.

С 2016 года и до задержания Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника (по сути — главы правительства Бирмы). До прихода к власти на демократических выборах она подвергалась репрессиям и провела под домашним арестом порядка 15 лет. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира.

Захватившая власть в Бирме военная хунта развязала террор и кровопролитие в ответ на массовые протесты против диктатуры. По данным местной НКО, с февраля военные убили 1300 человек и арестовали более 10 тысяч. Насилие в Бирме осудили многие страны мира, однако репрессии не прекращаются, несмотря на давление международного сообщества.

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