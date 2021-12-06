Свергнутую военной хунтой Аун Сан Су Чжи приговорили к двум годам тюрьмы

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Свергнутая военной хунтой Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы по первому приговору
Свергнутая военной хунтой Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы по первому приговору Mark Metcalfe POOL/AFP/File
RFI
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Аун Сан Су Чжи, которая возглавляла правительство Бирмы (Мьянмы) и была лишена власти в результате военного переворота, 6 декабря приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении ковидных ограничений. Это первый приговор Аун Сан Су Чжи, военная хунта вменяет лауреату Нобелевской премии мира и другие обвинения. Европейский Союз осудил очередной «серьезный удар по демократии», нанесенный бирманской хунтой, Великобритания — «ужасающую попытку задушить оппозицию», а Соединенные Штаты — новый «вызов, брошенный демократии и справедливости».

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Сообщается, что бывший президент Бирмы Вин Мьин, союзник Аун Сан Су Чжи, тоже приговорен к четырем годам тюрьмы. Их пока не отправили в тюрьму, они продолжают находиться под домашним арестом. Оба еще предстанут перед судом по другим делам.

Позже в понедельник военные власти страны уточнили, что 4-летний срок заключения для Аун Сан Су Чжи и Вин Мьина складывается из двух приговоров: по два года тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение санитарных ограничений. По совокупности и путем сложения назначенных наказаний срок лишения свободы сокращен вдвое — до двух лет.

Журналистов не допустили на процесс, адвокатам Аун Сан Су Чжи запретили общаться с прессой.

«Суровые приговоры, вынесенные Аун Сан Су Чжи по ложным обвинениям, являются последним примером решимости военных устранить всю оппозицию и задушить свободы», — заявляет международная правозащитная организация Amnesty International.

Военная хунта вменила Аун Сан Су Чжи  в общей сложности 11 обвинений, по которым ей грозят десятки лет лишения свободы. Ее арестовали 1 феврале этого года, сразу после военного переворота. Вместе с ней были арестованы другие политики и члены избирательной комиссии.

С 2016 года и до задержания Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника (по сути — главы правительства Бирмы). До прихода к власти на демократических выборах она подвергалась репрессиям и провела под домашним арестом порядка 15 лет. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира.

Захватившая власть в Бирме военная хунта развязала террор и кровопролитие в ответ на массовые протесты против диктатуры. По данным местной НКО, с февраля военные убили 1300 человек и арестовали более 10 тысяч. Насилие в Бирме осудили многие страны мира, однако репрессии не прекращаются, несмотря на давление международного сообщества.

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