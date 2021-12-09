Без России, Китая, Турции и Венгрии: Джо Байден открыл «Саммит за демократию»

Президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, открыл двухдневный виртуальный «Саммит за демократию», на который приглашены 110 стран.

Президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, открыл двухдневный виртуальный «Саммит за демократию». На него приглашены 110 стран, значительная часть которых является союзниками США. Администрация Байдена предложит лидерам государств объявить о «конкретных мерах и обязательствах» для того, чтобы их страны соответствовали принципам демократии. Китай, Венгрия, Турция и Россия приглашения на саммит не получили — а в Москве уже раскритиковали само проведение этой встречи.

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Главными целями «Саммита за демократию», как утверждают в Белом доме, является «защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека». В США уверены, что демократии подвергаются серьезным угрозам в том числе со стороны «авторитарных лидеров», которые «протягивают руки» за пределы своих стран.

Как пишет «Голос Америки», большинство приглашенных стран относятся к «свободным» и «частично свободным» по рейтингу организации Freedom House. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в комментарии изданию заявила, что приглашение на саммит не означает безусловного «одобрения» страны Соединенными Штатами.

«Любая демократия — это работа, которая продолжается. Это не значит, что мы ставим отрицательный штамп на людей, которые не приглашены», — сказала Псаки «Голосу Америки».

На саммит ожидаемо не пригласили Китай и Россию, которые являются геополитическими противниками США. За бортом саммита также оказались Венгрия и Турция, которая является союзником Соединенных Штатов по НАТО.

В МИД России на американскую инициативу ответили длинным заявлением, раскритиковав политику США. «Факты свидетельствуют о том, что США и их союзники не могут и не должны претендовать на звание „маяка“ демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека», — говорится на официальном сайте российского дипведомства. В МИДе заверили, что крупнейшие западные СМИ на самом деле управляются «партийными и корпоративными элитами», избирательная система в США является «архаичной», а протестующие в стране подвергаются «репрессиям».

Российские и китайские послы в США сделали совместную публикацию в издании The National Interest. Там они посчитали проведение саммита пережитком «холодной войны». Китай в статье называется «социалистической демократией», где режим «отражает волю народа».

Однако представители России, а также Беларуси все равно примут участие в саммите.

США пригласили выступить на форуме лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова. В видеообращении к участникам встречи главный редактор «Новой газеты» призвал все страны, включая Соединенные Штаты, отменить законы об «иностранных агентах».

«У нас в стране многие журналисты признаны „иностранными агентами“, в России это читается как „врагами народа“. Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времен борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом», — приводит Интерфакс слова Дмитрия Муратова.

Главред «Новой газеты» предложил создать международный благотворительный фонд, который мог бы пополняться за счет денег, найденных благодаря антикоррупционным расследованиям журналистов.

В саммите примет участие бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она выступит 10 декабря в секции «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму».

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