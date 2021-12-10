«Мы — антидот от тирании»: Дмитрию Муратову и Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира в Осло

Нобелевские лауреаты Мария Ресса и Дмитрий Муратов на церемонии вручения Нобелевской премии мира, Осло, 10 декабря 2021 г.

В Осло 10 декабря состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, которую в этом году получили совместно главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и глава филиппинского издания Rappler Мария Ресса. Оба присутствовали на церемонии лично и выступили с нобелевскими речами.

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В октябре Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатами Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова и Марию Рессу «за их усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся непременным условием демократии и прочного мира». Премию им вручили в Ратуше Осло 10 декабря.

В начале своего выступления Дмитрий Муратов процитировал выдержку из нобелевской речи академика Андрея Сахарова, которую в Осло прочитала его жена Елена Боннер 11 декабря 1975 года: «Я убежден, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой прогресса».

Сегодня же, как отметил Дмитрий Муратов, «возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека».

Главный редактор «Новой газеты» подверг резкой критике государственную пропаганду, «продвигающую идею смерти за Родину, а не жизни за Родину»:

«У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови, — слабые люди. А вот угрожать миру войной — долг настоящих патриотов. (…) Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах», — подчеркнул он.

Дмитрий Муратов выступает с Нобелевской речью в Ратуше Осло, 10 декабря 2021 г. AFP - ODD ANDERSEN

Муратов, выступая в Ратуше Осло, напомнил о «гибридных боевых действиях», о «трагической, безобразной, преступной истории» с «Боингом MH-17», сбитым над Донбассом, которые «разрушили отношения России и Украины». «В больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной», — сказал Муратов.

Главный редактор «Новой газеты» напомнил об «игре на грани большой крови» Александра Лукашенко, режим которого «гонит под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза», о политически мотивированных уголовных делах, в том числе об отправке в колонию Алексея Навального по делу «Ив Роше». «Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции», — сказал лауреат Нобелевской премии мира.

Муратов также поднял тему пыток заключенных в российских колониях и на стадии следствия. «Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям», — заявил Муратов.

В своей нобелевской речи он напомнил о том, что в России генпрокуратура требует ликвидировать общество «Мемориал», уже признанное «иностранным агентом», и о «темных временах» для российских журналистов, многие из которых вынужденно покидают страну. Муратов провел параллель с «философским пароходом».

«В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, „философский пароход“ — очередной рейс, на котором большевики выгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты. (…) С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо „философского парохода“ улетает „журналистский самолет“. Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию», — сказал Муратов.

Он упомянул об убийстве в 2018 году в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, приехавших расследовать деятельность российской ЧВК. «Никаких результатов не добилось российское следствие. Да и международное тоже», — отметил Муратов, напомнив, что вдова Орхана Джемала Ирина Гордиенко работает в «Новой газете» и «разоблачает ложь официального следствия».

«Эта премия — всей настоящей журналистике. Эта премия моим погибшим коллегам из «Новой газеты» — Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой, Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг», — подчеркнул Дмитрий Муратов. По его предложению гости церемонии почтили минутой молчания репортеров, отдавших жизни за профессию.

Полная текстовая версия выступления Дмитрия Муратова в Ратуше Осло опубликована на сайте «Новой газеты».

Мария Ресса: дезинформация в интернете создает почву для авторитаризма

В своей Нобелевской речи филиппино-американская журналистка Мария Ресса напомнила о судьбе своих коллег, убитых и заключенных в тюрьмы по всему миру, в том числе у себя на родине. По ее словам, с приходом к власти Дутерте на Филиппинах в 2016 году были убиты 22 журналиста и 63 адвоката.

Она подвергла резкой критике интернет-гигантов. Мария Ресса подчеркнула, что соцсети, где «ложь и ненависть распространяются быстрее фактов», работают на разделение и создают почву для роста авторитарных и диктаторских тенденций.

«То, что происходит в социальных сетях, не остается в социальных сетях. Интернет-насилие — это насилие в реальном мире», — подчеркнула она.

Мария Ресса призвала поддержать независимую профессиональную журналистику, основанную на фактах. Факты, как она подчеркивает, являются основой демократии. «Без фактов не может быть правды. Без правды не бывает доверия. Без доверия у нас нет общей реальности, нет демократии. Становится невозможным бороться с такими проблемами нашего мира как (изменения) климата, коронавирус, борьба за правду», — сказала нобелевский лауреат.

Мария Ресса и Дмитрий Муратов на церемонии вручения Нобелевской премии мира, Осло, 10 декабря 2021 г. AFP - ODD ANDERSEN

Мария Ресса призывает остановить «гонку вооружений» в информационной экосистеме, «восстанавливая факты», «регулируя и ставя вне закона экономику слежки, получающую выгоду от лжи и ненависти». Она также призывает помочь выжить независимой журналистике, в первую очередь давая большую защиту журналистам и противостоя государствам, где журналисты становятся мишенью.

58-летяя Мария Ресса — соучредительница англоязычного расследовательского издания Rappler, бывшая глава бюро CNN в Маниле и Джакарте. В свое время она возглавляла службу новостей в крупной независимой филиппинской телерадиовещательной компании ABS-CBN, которой год назад власти отказались возобновить лицензию. Это стало очередным ударом по свободе СМИ, уверены критики режима.

Марию Рессу называют символом борьбы за свободу прессы на Филиппинах. Ее критика президента Родриго Дутерте и его кровопролитной «войны с наркотиками» стоила ей арестов, целого ряда уголовных дел и шквала угроз в интернете. Преследуют и сам портал Rappler.

«В общей сложности по семи искам мне грозит больше сотни лет тюрьмы», — говорила Мария Ресса в интервью RFI перед церемоний в Осло. В прошлом году суд уже признал ее виновной в распространении «кибер-клеветы», за что ей грозит шесть лет тюрьмы, если приговор не отменят. «Меня осудили за клевету из-за материала, который написала не я и который был опубликован восемь лет назад — еще до появления закона, который мы якобы нарушили», — рассказывает Ресса.

В данный момент журналистка условно на свободе в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы. Она не знала, разрешат ли ей выехать из страны в этот раз для получения Нобелевской премии. «В последние два года мне четырежды отказывали в выезде. Каждый раз я должна обращаться за разрешением в четыре разных суда», — отметила Мария Ресса перед вылетом в Осло.

Несмотря на давление, постоянные угрозы и репрессии, Мария Ресса остается на Филиппинах и продолжает заниматься журналистикой при авторитарном режиме Дутерте. Она отмечает, что на Филиппинах правительство использовало пандемию COVID-19, чтобы еще больше сократить права журналистов, говорит она.

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