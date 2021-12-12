Во Франции пик пятой волны COVID-19 пройден, в России впервые с октября менее 30 тысяч заболевших за сутки

Во Франции пик пятой волны COVID-19 пройден, в России впервые с октября менее 30 тыс. случаев заболевших за сутки.

Во Франции, по данным на вечер 11 декабря, более 2500 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. Тем не менее, санитарные власти страны сообщают, что пик новой волны эпидемии преодолен. В России впервые с 13 октября зафиксировали менее 30 тыс. заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в России за все время пандемии превысило 10 млн человек.

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Согласно данным, опубликованным в субботу министерством здравоохранения Франции, в настоящее время более 2500 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Таким образом, напряженная ситуация в больницах, связанная с ростом числа госпитализированных с диагнозом COVID-19, не ослабевает. За сутки в больницы Франции попали 787 человек, в результате чего общее число пациентов с COVID-19, госпитализированных в стране, составило 13 855 человек. С конца октября количество госпитализаций, связанных с пандемией, ежедневно растет.

В отделения интенсивной терапии, которые занимаются лечением наиболее серьезных случаев COVID-19 (включая реанимацию), за сутки поступили 176 новых пациентов. Сейчас в службах интенсивной терапии находится 2539 пациентов, что превышает пиковое количество тяжелобольных пациентов, зарегистрированных этим летом.

С пятницы по субботу от COVID-19 скончались 66 госпитализированных человек. По данным Министерства здравоохранения Франции, с начала эпидемии от коронавируса и его последствий умерло 120 383 человека.

За субботу в стране было зарегистрировано 53 720 новых случаев заражения, по сравнению с предыдущим днем ​​(55 339) и четвергом (56 854).

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал вакцинировать детей. Находясь в субботу Страсбурге и отвечая на вопрос радиостанции France Bleu, он заявил, что «вакцинация детей – это необходимость». Во Франции с 15 декабря начинается вакцинация детей старше 5 лет, имеющих так называемые «сопутствующие заболевания», которые подвергнуты риску тяжелого течения COVID-19. Вакцинация детей проводится на добровольных началах.

Кроме этого, Жан Кастекс заявил, что на сегодняшний день «Франция превысила порог в 90% человек, которые получили хотя бы первую дозу» вакцины.

Статистика заболеваемости в России

В России за последние 24 часа зафиксировали 29 929 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, менее 30 тыс. случаев инфицирования в стране за сутки выявили впервые с середины октября. В последний раз менее 30 тыс. заразившихся было зафиксировано 13 октября (28 717 человек).

Общее число инфицированных, по данным оперштаба, достигло 10 млн 16 тыс. 896 человек. За минувшие сутки случаи заболевания зарегистрированы во всех 85 российских регионах. Больше всего заразившихся выявили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России из-за последствий COVID скончались 1132 человека. Смертность находится на уровне более 1 тыс. с середины октября. Рекорд по этому показателю был установлен 19 ноября (1254).

Общее число смертей с начала пандемии, по данным оперштаба, составляет 289 483. В своей статистике оперштаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Эти данные отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по октябрь текущего насчитал более 537 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

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