Распространение, вирулентность, эффективность вакцин: ВОЗ предоставила обновленную информацию о варианте «Омикрон»

В воскресенье, 12 декабря, ВОЗ заявила, что вариант коронавируса Omicron распространяется быстрее, чем вариант Delta, вызывая менее серьезные симптомы и делая вакцины менее эффективными. В настоящее время Omicron присутствует в 63 странах, сообщила организация в техническом обновлении, которое подтверждает заявления ее официальных лиц в последние дни.

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Новая мутация SARS-Cov-2 в настоящее время присутствует в 63 странах. Всемирная организация здравоохранения предоставила новые подробные сведения о варианте «Омикрон», несмотря на еще не очень достаточные и неоднородные данные.

По данным ВОЗ, вариант «Омикрон» распространяется быстрее, чем вариант «Дельта», который на данный момент все еще является преобладающим в мире. Это более быстрое распространение наблюдается не только в Южной Африке, где Delta была менее распространена, но и в Великобритании, где этот вариант преобладает.

В настоящее время из-за отсутствия достаточных данных ВОЗ не знает, вызвана ли такая высокая скорость распространения среди групп с высоким иммунитетом тем, что «Омикрон» «не поддается действию приобретенного иммунитета, либо он использует преимущества присущей ему более высокой трансмиссивности, или же это комбинация двух факторов». Однако организация прогнозирует, что «Omicron, вероятно, превзойдет распространение варианта Delta».

«Снижение эффективности вакцин»

Данных пока недостаточно, чтобы установить степень тяжести заболевания, вызываемого «Омикроном», указывает ВОЗ, хотя на данный момент у заболевших симптомы проявляются «от легкой до умеренной» степени как в южной части Африки, где этот вариант был обнаружен, так и в Европе. Что касается вакцин против коронавируса, то имеющиеся ограниченные данные, а также генетический профиль варианта Omicron предполагают «снижение эффективности» в отношении защиты от «инфекции и передачи».

Со своей стороны, лаборатории Pfizer и BioNTech, которые разработали вакцину Cominarty, в конце прошлой недели заверили, что она «все еще эффективна» против Omicron после трех доз. Большинство стран поощряют применение бустерной дозы для уже вакцинированных людей. Это особенно характерно для Европы, столкнувшейся с новой волной пандемии, вызванной вариантом Delta.

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