ООН обвиняет «Талибан» в минимум 72 внесудебных расправах

ООН обвиняет захватившее власть в Афганистане исламистское движение «Талибан» в массовых внесудебных расправах, несмотря на объявленную всеобщую амнистию для бывших госслужащих и силовиков. Талибы все отрицают.

Реклама Читать далее

Несмотря на объявленную талибами всеобщую амнистию, с середины августа со всего Афганистана приходят сообщения о внесудебных расправах.

В период с августа по ноябрь в ООН поступили «заслуживающие доверия сообщения» о том, что в Афганистане совершены более сотни внесудебных расправ над бывшими сотрудниками афганских национальных сил безопасности и другими лицами, связанными с бывшим правительством.

«Из них по меньше мере 72 [убийства] приписываются талибам», — заявила заместительница Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф в Совете по правам человека в Женеве, передает France-Presse 14 декабря.

По ее словам, та же участь постигла не менее полусотни заподозренных в принадлежности к афганскому ответвлению группировки «ИГ» в одной только провинции Нангахар.

Движение «Талибан» отвергает обвинения в убийствах, называя их «необоснованными слухами». В организованном талибами внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос France-Presse заявили, что «Талибан» «всецело соблюдает декрет об амнистии», и «служащих предыдущих правительств не преследуют». Если бывшие сотрудники служб безопасности и были убиты в последние месяцы, речь идет о личной вражде или неприязни, утверждают талибы.

В начале декабря в США, в Европейском союзе и ряде других стран выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями правозащитных организаций о многочисленных внесудебных казнях талибами бывших сотрудников сил безопасности. В совместном заявлении говорится также о случаях насильственных исчезновений. Страны призвали к скорому и прозрачному расследованию.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться