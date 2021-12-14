Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН, связывающий изменения климата и безопасность

Россия заблокировала первый в своем роде проект резолюции Совета Безопасности ООН, отдельно рассматривающий изменения климата как угрозу международной безопасности, сообщает 13 декабря Associated Press.

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Проект резолюции поддержали 12 из 15 членов Совета Безопасности. Китай воздержался. Против (помимо России) проголосовала Индия, не имеющая в СБ права вето, позволяющего отвергать проект любой содержательной резолюции. Согласно уставу ООН, этим особым правом обладают пять постоянных членов СБ ООН: Франция, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай и Россия (в качестве правопреемницы СССР с 1991 г.).

Проект резолюции о связи климатических изменений и международной безопасности внесли на рассмотрение Нигер и Ирландия — два непостоянных члена Совбеза ООН. Соавторами выступили 113 стран. Документ содержит призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «интегрировать угрозы безопасности, связанные с климатом, в качестве центрального элемента в глобальные стратегии Объединенных Наций по предотвращению конфликтов».

Агенство Associated Press отмечает, что Совет Безопасности ООН раньше время от времени обсуждал последствия изменений климата и принимал резолюции, где упоминалось дестабилизирующее воздействие потепления в отдельных местах, таких как Ирак и разные африканские страны. Однако этот проект резолюции был первым, посвященным угрозе международной безопасности в связи с изменениями климата как отдельному вопросу.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что «для России» этот проект резолюции «неприемлем». По его словам, позиционирование изменений климата как угрозы безопасности «отвлекает внимание от подлинных причин конфликтов», а сам проект резолюции — это попытка навязать мировому сообществу «позицию климатических активистов». Кроме того, по мнению российского посла в ООН, «международное сообщество глубоко расколото по тематике климата». Небензя заявил, что РФ выступает против «превращения научной и социально-экономической проблемы в политический вопрос» в рамках Совбеза ООН.

О российском вето высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие», «причем, чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату».

Послы Ирландии и Нигера в ООН выразили глубокое разочарование итогами голосования, передает France-Presse. Они назвали «анахронизмом» существование права вето, которым со времен окончания Второй мировой войны обладают пять постоянных членов СБ. «Этот Совет никогда не будет соответствовать своему мандату в области международного мира и безопасности, если он не адаптируется» к новым вызовам, таким как изменения климата, — заявили представители Нигера и Ирландии.

Американская представительница в ООН Линда Томас-Гринфилд подвергла резкой критике решение России. Она заявила, что российскому вето «нет оправдания», и РФ таким образом «подвела мир». «Наложив вето на эту резолюцию, Россия не позволила самому важной в мире организации по поддержанию международного мира и безопасности предпринять небольшой, практический и нужный шаг по борьбе с последствиями изменения климата», — сказала посол США.

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