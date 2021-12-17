Первое в истории SMS скоро будет продано с аукциона

Первое SMS в истории скоро будет продано с аукциона. Сообщение «С Рождеством» поступит в продажу оператором Vodafone 21 декабря в формате NFT.

Сообщение «С Рождеством» выдвинуто на продажу оператором Vodafone 21 декабря в формате NFT. Весь заработанный выигрыш будет передан агентству ООН по делам беженцев.

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3 декабря 1992 года в 18:09 было отправлено первое в истории телефонии SMS-сообщение.

Простое «Merry Christmas», или «С Рождеством», полученное Ричардом Джарвисом, в то время директором оператора Vodafone. Этот кусочек прошлого был отправлен с компьютера на другую технологическую реликвию: телефон Orbitel 901.

Этот самый первый текст СМС в истории будет выставлен на продажу британским оператором 21 декабря. Аукцион организован домом Aguttes. По его оценкам, за этот лот могут отдать от 100 000 до 200 000 евро. В пресс-релизе компания Vodafone обязуется передать всю собранную сумму агентству ООН по делам беженцев.

Поскольку сообщение неосязаемо, SMS будет получено в формате NFT – сертификата цифрового владения.

NFT или «невзаимозаменяемый токен» представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта — цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.

В дополнение к этому сертификату покупатель получит «анимированную версию исходного кода связи» и «цифровую рамку» с изображением телефона «после получения первого в мире SMS-сообщения».

Это не первый случай, когда в продажу поступает предмет истории новых технологий. Первое электронное письмо, первый твит, первый зарегистрированный вебсайт – все эти достижения последних десятилетий были проданы в формате NFT по ценам, иногда достигающим нескольких миллионов долларов.

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