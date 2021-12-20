Президентом Чили избран левый политик Габриэль Борич

На президентских выборах в Чили победил кандидат от коалиции левых сил 35-летний Габриэль Борич. Во втором туре его соперником был представитель крайне правых Хосе Антонио Каст.

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Во втором туре Габриэль Борич получил почти 56% голосов, его соперник — чуть более 44%.

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера поздравил Габриэля Борича, который вступит в должность 11 марта 2022 года. Хосе Антонио Каст признал свое поражение и поздравил соперника. Победу Борича приветствовали левые лидеры Латинской Америки, а также французские кандидаты в президенты от левых сил.

Особенностью этой «электоральной дуэли» было то, что оппоненты придерживались диаметрально противоположных политических позиций и предлагали совершенно разные проекты для Чили.

Габриэль Борич — кандидат от коалиции левых сил, куда входят и коммунисты. Хосе Антонио Каст — ультраконсерватор, симпатизируюший Пиночету. Такого противостояния в Чили не было с возвращения демократии в 1990 году.

В первом туре Каст, называвший себя кандидатом «порядка, справедливости и безопасности», немного опередил своего левого конкурента. Он набрал 27,9% голосов, Борич оказался вторым с 25,8%. Однако ко второму туру левому кандидату удалось мобилизовать своих сторонников. Явка в первом туре составила 47%, во втором – 55%. Это самая высокая явка на чилийских выборах с 2012 года, когда участие в голосовании перестало быть обязательным.

Габриэль Борич выдвигался с программой социальной и налоговой транформации, выступая за отход от неолиберальной модели и построение социального государства. Он выступает за преобразование налоговой системы Чили (увеличение фискальной нагрузки на самых состоятельных граждан), реформу систем здравоохранения, образования и пенсий, которые являются частично или полностью частными.

Эту программу реализовать будет непросто: чилийский парламент крайне раздроблен, 2022 год обещает быть непростым для страны с точки зрения экономического роста (всего 2,5% ВВП, по прогнозу МВФ), государственный бюджет снизится на 22% по сравнению с этим годом, отмечают корреспонденты RFI в Сантьяго.

В 2019-2020 годах в Чили шли массовые протесты против экономического неравенства (как отмечает AFP, уровень неравенства в Чили один из самых высоких в странах ОЭСР), за повышение зарплат и пенсий и увеличение налогов для богатых. Протестующие также требовали принятия новой конституции взамен той, что была утверждена еще во время правления Аугусто Пиночета. Подавляющее большинство участников референдума в октябре 2020 года высказались за изменение конституции.

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