Крушение MH17: Прокуратура потребовала пожизненного заключения для четверых фигурантов дела

В среду, 22 декабря, прокуратура Нидерландов запросила наказания для фигурантов дела о крушении боинга MH17 «Малайзийских авиалиний». Оглашение обвинительного заключения началось 20 декабря.

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22 декабря обвинители потребовали приговорить всех четверых к пожизненному заключению.

За два дня до этого, 20 декабря, прокуроры начали перечислять факты уголовного дела и приводить доказательства вины четырех подсудимых. По делу о сбитом рейсе MH17 обвиняемыми проходят трое граждан РФ и один гражданин Украины: бывший командующий пророссийскими сепаратистами в Донбассе Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Всех судят заочно, лишь Пулатов направил на процесс своих адвокатов.

Сторона обвинения предоставила доказательства того, что «Боинг» был сбит с территории, подконтрольной сепаратистам, из зенитно-ракетной установки «Бук», доставленной из России. Прокуратура полагает, что обвиняемые не нажимали на кнопку запуска ракеты, но запросили, получили и применили «Бук» в собственных военных целях, намереваясь сбить украинский военный самолет, а не пассажирский «Боинг», но это не меняет сути обвинений и доказательств.

Самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, главном образом граждане Нидерландов, погибли. Расследование вела Международная следственная группа. Она пришла к выводу, что гражданский самолет был сбит ракетой, запущенной из «Бука», доставленного в Донбасс из Курска.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе. В октябре 2020 года в Москве сообщили, что отказалась от дальнейших консультаций с Нидерландами и Австралией по делу о крушении малайзийского «Боинга».

Решение по делу о крушении рейса МН17 ожидается не раньше конца 2022 года.

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