Рекордные приговоры: белорусские анархисты получили сроки от 18 до 20 лет колонии

Дело рассматривалось Минским областным судом в закрытом режиме, публично оглашен лишь приговор. Четверо анархистов были задержаны в октябре 2020 года вблизи белорусско-украинской границы.

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22 декабря Игорь Олиневич осужден на 20 лет усиленного режима, Сергей Романов — на 20 лет колонии строгого режима, Дмитрий Дубовский — на 18 лет колонии усиленного режима, Дмитрий Резанович — на 19 лет усиленного режима.

Суд признал участников «группы Олиневича» виновными «в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, перемещении через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов». Кроме того, анархисты признаны виновными «в совершении поджогов, повлекших тяжкие последствия, с целью оказания воздействия на принятие госорганами решений, в воспрепятствовании политической и иной общественной деятельности, в терроризме группой лиц по предварительному сговору».

Согласно обвинению, «группа Олиневича» перемещала через границу Беларуси оружие и боеприпасы. По данным следствия, анархисты подожгли несколько машин у здания прокуратуры Солигорского района, местный отдел Госкомитета судмедэкспертиз, а также здание ГАИ в Мозыре. Комитет госбезопасности осенью прошлого года сообщал о том, что «формирование преступной группы происходило на территории Украины в августе 2020 года, где участники вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Украина отказалась сотрудничать с белорусской прокуратурой еще на стадии предварительного расследования. Офис Генерального прокурора Украины мотивировал «такую позицию тем, что запрошенная правовая помощь угрожает суверенитету и безопасности Украины». «Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых. И эта оценка явно не носит осуждающий характер», — заявили 22 декабря в Генпрокуратуре Беларуси.

Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович и Сергей Романов уже сидели в белорусских тюрьмах за участие в анархистских акциях 2010 года. Игоря Олиневича тогда задерживали в Москве сотрудники ФСБ и сразу же перевезли в Беларусь. После освобождения в 2015 году Олиневич покинул Беларусь, работал в Польше, в Беларусь возвращаться не собирался — во всяком случае, его мать в интервью «Новой газете» сообщила, что ничего о прибытии в Беларусь сына не знала. Истории о нападениях и поджогах в Светлогорске и Мозыре подтверждаются лишь утверждениями обвинения (процесс, напомним, был закрытым), в 2010 году, кстати, анархистов судили по подобным обвинениям, но тогда в Беларуси это было хулиганством и порчей имущества, сейчас — террористическим актом.

Участники «группы Олиневича» пока не признаны правозащитниками политзаключенными. Обвинения, где фигурируют «коктейли Молотова» и оружие, препятствуют получению статуса политзеков. С осени этого года ряд правозащитных организаций предлагает пересмотр критериев для нынешней Беларуси. Не исключено, что после максимальных «политических» приговоров фигуранты дела анархистов будут признаны политическими заключенными.

Напомним, ранее максимальный срок «за политику» — 18 лет колонии усиленного режима — получил блогер и политик Сергей Тихановский, собиравшийся идти в президенты Беларуси. Не исключено, что власти увеличат его до 20 лет — на днях государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Генпрокуратуру сообщил, что обвинение потребует максимально возможного наказания для Тихановского и будет обжаловать «мягкий» приговор блогеру.

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