Франция и еще 15 стран Запада осудили размещение наемников ЧВК Вагнера в Мали

В совместном заявлении от 23 декабря 15 европейских стран и Канада «решительно осуждают размещение наемников (группы Вагнера) на малийской территории». В Бамако не подтверждают и не опровергают присутствие у себя российских наемников.

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«Размещение» наемников ЧВК Вагнера в Мали «может только ухудшить ситуацию с безопасностью в Западной Африке, привести к ухудшению ситуации с правами человека в Мали, угрожать соглашению о мире и примирении в Мали (…) и помешать попыткам международного сообщества обеспечить защиту гражданского населения и поддержку малийским вооруженным силам», — говорится в совместном заявлении 16 международных партнеров, задействованных в борьбе с джихадистами.

К заявлению, опубликованному 23 декабря, присоединились Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Чехия, Швеция и Эстония.

Западные страны выразили сожаление в связи с тем, что переходные власти Мали «используют и без того ограниченный бюджет для платы иностранным наемникам вместо поддержки собственных армии и госслужб».

«Нам известно, что правительство Российской Федерации оказывает материальную поддержку в развертывании группы Вагнера в Мали», — говорится в заявлении Франции и других стран, которые призывают РФ «к ответственному и конструктивному поведению в этом регионе».

Западные партнеры подтверждают свою решимость «продолжать действия по защите мирного населения, поддержке борьбы с терроризмом в Сахеле и по установлению долгосрочной стабильности» в Мали. Они настоятельно призывают переходные власти Мали провести реформы и как можно скорее восстановить конституционный порядок через выборы.

16 западных стран всецело поддержали Экономическое сообщество Западной Африки, которое требует от военной хунты во главе с полковником Ассими Гойтой, захватившей власть в мае этого года, провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года, как хунта изначально обязалась. Лидеры Западной Африки грозят дополнительными санкциями с 1 января 2022 года, если временное правительство Мали не представит четкого плана по организации выборов, которые должны вернуть к власти гражданских лиц.

Наемники группы Вагнера уже и в Мали?

Судя по заявлению стран Запада, российские наемники уже размещены в Мали. 15 европейских стран и Канада осуждают именно «размещение», а не планы по размещению или что-то иное. В Бамако власти официально не признают, но и не опровергают присутствие членов ЧВК Вагнера на своей территории. Источник RFI, близкий правительству этой африканской страны,лишь подчеркнул в связи с этим вопросом, что Мали — суверенная страна.

По информации корреспондента RFI в Бамако, первые представители группы Вагнера прибыли в Мали еще 22 ноября. Источник, близкий малийскому правительству, сообщил RFI, что в Бамако с 22 ноября присутствуют «высокопоставленные сотрудники “Вагнера”», которые «уже создали и зарегистрировали горнодобывающее предприятие с помощью российских геологов».

Источник RFI в правительстве Франции указал, что в аэропорту Бамако в срочном порядке развернули лагерь, позволяющий принять значительное число наемников. Тот же источник сообщил, что самолеты российской армии то и дело доставляют в Мали военную технику «под наблюдение наемников (ЧВК) Вагнера».

Наконец, собеседник RFI в правительстве Франции, подтвердил, что в Мали находятся российские геологи, вероятно, связанные с группой Вагеера, — как и в Центральноафриканской Республике. Как писало издание The Bell, компания Lobaye Invest, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, в 2018 году получила две лицензии на разведку и разработку месторождений золота, алмазов и других полезных ископаемых на обширных участках в ЦАР.

Как сообщает корреспондент RFI в Бамако, группа Вагнера, предположительно, требует от малийской хунты сто миллионов евро в год за свою работу. По обыкновению, российской ЧВК платят натурой, например, золотом, отмечает он. Несколько аналитиков упоминают сумму в 10 млн евро в месяц, а также управление некоторыми горнодобывающими предприятиями за приход «вагнеровцев» в Мали.

Европейские санкции против группы Вагнера

В середине декабря Европейский союз ввел санкции против ЧВК Вагнера. Под ограничения попала не только сама ЧВК, но и связанные с ней восемь физических и три юридических лица. В заявлении Совета ЕС говорится, что базирующаяся в России частная военная компания «Вагнер» отправляла своих наемников в зоны конфликтов по всему миру, «чтобы разжигать насилие, расхищать природные ресурсы и запугивать мирных жителей».

Попавшие под европейские санкции лица «причастны к серьзным нарушениям прав человека, включая пытки, внесудебные или произвольные казни и убийства» и к дестабилизации в таких странах, как Ливия, Сирия, Украина (Донбасс) и ЦАР, подчеркивается в заявлении. Там же отмечается, что группа Вагнера «распространяет свое пагубное влияние повсюду, особенно в регионе Сахель».

Санкции против российской частной военной компании продвигала Франция. Ограничительные меры ввели в рамках четырех европейских санкционных режимов, касающихся ситуации в Ливии и Сирии, подрыва территориальной целостности Украины и нарушений прав человека.

В тот же день, 13 декабря, Совет ЕС утвердил отдельный санкционный режим за угрозу миру и создание помех политическому транзиту в Мали. Ранее ЕС мог только переносить в свое законодательство санкции, принятые на уровне Объединенных Наций. Сейчас же Евросоюз может тут действовать автономно.

Евгений Пригожин, которого связывают с группой Вагнера, находится под европейскими санкциями с октября 2020 года. В Кремле открещиваются от каких-либо связей с группой Вагнера и подчеркивают, что в России де-юре нет такого понятия как ЧВК. Связь с ЧВК Вагнера отрицает и бизнесмен Евгений Пригожин.

Макрон отменил свой визит в Мали

17 декабря было объявлено, что Эмманюэль Макрон отменил свой визит на военную базу в малийском Гао. Президент должен был досрочно отметить Рождество вместе с французским воинским контингентом, который находится там в рамках антитеррористической операции «Бархан». Французская операция «Бархан» проходит реорганизацию в перспективе значительного сокращения.

В Елисейском дворце объяснили, что визит отменили, чтобы не подвергать опасности заражения военных на фоне ухудшения санитарной ситуации во французской метрополии.

В ходе этого визита Эмманюэль Макрон должен был еще и впервые встретиться с временным президентом Мали — главой хунты, полковником Гойтой. В Елисейском дворце отметили, что организация этой встречи была сложной: с Бамако не удалось согласовать состав участников. В Париже настаивали на участии в переговорах других лидеров Западной Африки.

Сроки политического транзита в Мали и предполагаемое сотрудничество властей Мали с ЧВК Вагнера являются самыми болезненными точками в отношениях между Францией и временными властями Мали. Министры обороны и иностранных дел Франции в ходе встречи со своими российскими коллегами в Париже 12 ноября заявили, что присутствие в Сахело-Сахарской полосе группы Вагнера было бы для Франции непремлемым, говорилось в их совместном коммюнике.

Комментарий эксперта

Совместное заявление стран Запада «в некотором роде отражает тот факт, что в Мали есть реальное желание войны со стороны новых правящих элит, сменить альянсы или по меньшей мере сменить выбор, добиться прихода новых военных акторов», — отмечает в интервью RFI Жан Эрве Жезекель, директор направления Сахеля в НКО International Crisis Group.

Он отмечает, что на такой шаг нынешние власти Мали пошли после восьми лет международных военных интервенций в регионе, не положивших конец экспансии джихадистских группировок, а также на фоне решения Эмманюэля Макрона пересмотреть военное присутствие Франции в Сахеле.

При этом «можно с сожалением отметить форму, в которой был сделан этот выбор», — говорит эксперт. Эрве Жезекель, во-первых, отмечает, что речь идет о приходе еще одного военного актора в регион «и так переполненный вооруженными группами — государственными или нет». Во-вторых, выбрав группу Вагнера, власти Мали сделали «очень специфический выбор». «Мы знаем, что у этой группы, например, в ЦАР довольно мрачные результаты с точки зрения жесткости к гражданскому населению. И это присуствие (наемников) не сопровождалось восстановлением государства в этой стране», — указывает Эрве Жезекель.

Он считает, что развертывание группы Вагнера в Мали может привести к ускорению передислокации французских войск. «Мы уже закрыли три базы в последние недели. Остается несколько. Французы могут передислоцировать (контингент) в другие страны, особенно в Нигер. Они также могут счесть, что на фоне экспасии джихадистских группировок самое важное сегодня — это защитить приморские страны Западной Африки, и в этом плане Мали уже не достаточно надежный и заслуживающий доверия союзник», — полагает эксперт.

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