Власти Мали отрицают размещение наемников ЧВК Вагнера в стране

Накануне 16 стран Запад осудили размещение в Мали российских наемников, которые уже действуют в Украине, Сирии, Ливии и некоторых странах Африки к югу от Сахары.

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Мали отрицает размещение наемников российской военизированной группировки Вагнер, в ответ на заявление 16-ти стран, которые участвуют в антиджихадистской борьбе в регионе Сахель.

В четверг несколько западных стран, включая Францию, Германию, Соединенное Королевство и Канаду, «решительно осудили размещение наемников на территории Мали» и осудили «причастность правительства Российской Федерации к оказанию материальной поддержки развертыванию группы Вагнера в Мали».

Вечером 24 декабря пресс-служба правительства Мали опубликовала заявление, в котором «официально опровергает эти безосновательные обвинения». Правительство Мали «требует, чтобы об этом сообщили независимые источники», имея в виду предположительное нахождение ЧВК Вагнера в стране. Так говорится в заявлении, подписанном официальным представителем правительства полковником Абдулаем Майгой, а также министром территориального управления.

В заявлении также указывается, что «как и Европейская учебная миссия (EUTM), российские инструкторы присутствуют в Мали в рамках укрепления оперативного потенциала Национальных сил обороны и безопасности». Власти в Бамако просят, чтобы «о них судили по действиям, а не по слухам, и хотели бы напомнить, что малийское государство участвует в межгосударственном партнерстве с Российской Федерацией, своим историческим партнером», – далее утверждает правительство Мали.

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В середине декабря Европейский союз ввел санкции против ЧВК Вагнера. Под ограничения попала не только сама ЧВК, но и связанные с ней восемь физических и три юридических лица. В заявлении Совета ЕС говорится, что базирующаяся в России частная военная компания «Вагнер» отправляла своих наемников в зоны конфликтов по всему миру, «чтобы разжигать насилие, расхищать природные ресурсы и запугивать мирных жителей». Попавшие под европейские санкции лица «причастны к серьзным нарушениям прав человека, включая пытки, внесудебные или произвольные казни и убийства» и к дестабилизации в таких странах, как Ливия, Сирия, Украина (Донбасс) и ЦАР, подчеркивается в заявлении

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