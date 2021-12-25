На рождественской мессе Папа Римский призвал верующих «вернуться к мелким радостям».

В пятницу вечером Папа Римский Франциск провел рождественское богослужение, которое стало вторым за эпоху коронавируса. На мессе присутствовало около двух тысяч человек. Папа Франциск предложил верующим «радоваться малому» и призвал к смирению во время традиционной рождественской проповеди в базилике Святого Петра в Риме.

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По данным пресс-службы Ватикана, около двух тысяч человек присутствовали на праздновании, все они были в масках и соблюдали дистанцию в один метр. Послы в Ватикане и представители других христианских конфессий также приняли участие в церемонии, проводимой на нескольких языках. Церемонию проводили около двухсот священников – епископов и кардиналов, также в масках. Несколько десятков человек наблюдали мессу снаружи, на площади Святого Петра, которая транслировалась на гигантские экраны.

В своей проповеди 85-летний понтифик призвал верующих «полюбить малость» и «заново открывать для себя мелочи жизни». Призвав саму Церковь быть «бедной и братской», Папа Римский в очередной раз предостерег всех верующих от «безразличия» перед лицом бедности. «Иисус при рождении был окружен маленькими, бедными людьми, (…) он всегда был рядом с забытыми, там, где человеческое достоинство подвергается каждодневному испытанию», – подчеркнул Франциск.

«Воздайте должное человеческому труду»

«Давайте оставим позади сожаления об этом величии, которого у нас нет. Давайте откажемся от жалоб и грустных лиц, от жадности, которая оставляет нас неудовлетворенными», – призвал он.

«Бог отправляется на поиски пастырей невидимого; мы же ищем известности. Иисус рожден, чтобы служить, а мы проводим время в погоне за успехом. Бог не ищет силы и власти, он просит мягкости и скромности», – сказал также Папа. Он призвал «воздавать должное человеческому труду, потому что человек – господин, а не раб труда».

Папа Римский призвал не допустить метастазы конфликта на Украине

Во время своего благословения Urbi et Orbi в субботу, 25 декабря, Папа Римский призвал к «диалогу», чтобы «не допустить распространения метастазов гангренозного конфликта» на Украине.

«Будьте светом и опорой для тех, кто верит и работает, даже против течения, за встречу и диалог, и не позволяйте метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине», – заявил понтифик во время своего традиционного выступления перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане.

Он также напомнил об «огромных трагедиях» и «забытых» жертвах конфликтов, которые разыгрываются в Сирии и Йемене. Эти конфликты привели к «многочисленным жертвам и бесчисленному количеству беженцев».

В конце своей речи Франциск призвал верующих не поддаваться искушению «замкнуться в себе». «В эти времена пандемии (…) «наша способность поддерживать социальные отношения ограничена, растет тенденция замкнуться в себе, действовать в одиночку», в том числе «на международном уровне», – заявил он, добавив, что «только пути диалога действительно ведут к разрешению конфликтов».

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