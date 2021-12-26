Бывший глава Англиканской церкви в Южной Африке, активный борец с апартеидом Десмонд Туту умер на 91-м году жизни

На 91-м году жизни скончался Десмонд Туту — один из самых известных борцов с апартеидом, соратник Нельсона Манделы, лауреат Нобелевской премии мира. Первого чернокожего епископа в ЮАР Десмонда Туту называли совестью нации. Он придумал выражение «радужная нация», ставшее вторым «названием» ЮАР.

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О смерти Десмонда Туту сообщил 26 декабря президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Кончина почетного архиепископа Десмонда Туту — это еще одна глава скорби в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые завещали нам освобожденную Южную Африку», — заявил президент ЮАР.

В годы апартеида Десмонд Туту, будучи священником, организовывал мирные протестные демонстрации и открыто призывал международное сообщество к экономическому бойкоту режима. В 1978 году стал первым чернокожим главой Южноафриканского совета церквей, который требовал от властей покончить с политикой расовой сегрегации.

В 1984 году Десмонд Туту за свои усилия в борьбе с апартеидом был удостоен Нобелевской премии мира, что стало ударом для режима Претории. «В Южной Африке нет мира. Мира нет, потому что нет справедливости. Не может быть настоящего мира и безопасности, пока не восторжествует справедливость для всех жителей этой прекрасной страны», — сказал он в своей нобелевской речи.

Десмонд Туту на церемонии вручения Нобелевской премии мира, 10 декабря1984 года, Осло, Норвегия © AFP

В том же году Десмонд Туту стал епископом Йоханнесбурга, через два года — архиепископом Кейптауна и главой Англиканской церкви в Южной Африке (1986-1996). Он стал первым чернокожим, возведенным в эти саны.

Десмонд Туту придумал выражение «радужная нация», ставшее вторым «названием ЮАР». Ему приписывают и другое известное выражение: «Если вы придерживаетесь нейтральности в ситуациях несправедливости, вы выбрали сторону угнетателя».

С приходом демократии и избранием Нельсона Манделы главой государства Десмонд Туту в 1996 году возглавил комиссию по установлению истины и примирению, которая, как он надеялся, позволит ЮАР перевернуть страницу расовой ненависти.

Комиссия собирала свидетельства жертв, но также выслушивала тех, кто нарушал права человека в годы апартеида. В случае признания вины и предоставления всех подробностей их амнистировали, в связи с чем Десмонд Туту подвергался критике со стороны чернокожих жителей ЮАР.

В 1997 году у него обнаружили рак простаты. До конца своей жизни Десмонд Туту оставался человеком с активной гражданской позицией. Он участвовал в кампаниях против ВИЧ/СПИДа, высказывался против гомофобии в церкви, критиковал власти ЮАР коррупцию и высокий уровень экономического неравенства в стране, высказывался о несправедливости в других уголках мира. Несколько лет назад он выступил за право на эвтаназию. В 2021 году Десмонд Туту появился на публике в связи с прививкой от COVID-19.

Дань памяти Десмонду Туту отдают по всему миру

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал Десмонда Туту «патриотом, которому не было равных, принципиальным и прагматичным лидером, придавшим смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва». «Человек исключительного интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был нежным и уязвимым в своем сострадании к тем, кто пострадал от угнетения, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к угнетенным людям во всем мире», — написал президент ЮАР.

В других странах африканского континента также отдают дань памяти Десмонду Туту. Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что кончила Десмонда Туту — «удар не только для Южно-Африканской Республики (…), но и для всего африканского континента, где его глубоко уважают и прославляют как миротворца».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал, что глубоко опечален известием о смерти Десмонда Туту. «Он был ключевой фигурой в борьбе с апартеидом и в борьбе за создание новой Южной Африки. Его будут помнить за его духовное лидерство и неудержимое чувство юмора», — заявил британский премьер.

«Его борьба за прекращение апартеида и южноафриканское примирение останется в нашей памяти», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что Десмонд Туту «посвятил свою жизнь правам человека и равенству народов».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заяивл, что Десмонд Туту — «великан, вставший против апартеида», «человек, отдавший свою жизнь свободе с глубокой приверженностью человеческому достоинству».

«Мы дорожили дружбой и духовной связью между нами», — написал духовный лидер последователей тибетского буддизма, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV после получения известия о кончине Десмонда Туту. «Мы потеряли великого человека, который прожил поистине наполненную смыслом жизнь», — написал Далай-лама.

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