Представитель МИД РФ: Москва продолжит оказывать военную помощь Мали по государственной линии

Россия продолжит оказывать военную помощь Мали по государственной линии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

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«Продолжим защищать законные интересы Бамако на площадке ООН, а также оказывать активную помощь малийским партнерам в военной и военно-технической сферах по государственной линии», — цитирует высокопоставленного российского дипломата РИА Новости 27 декабря.

В опубликованном РИА Новости интервью ни в вопросах, ни в ответах не упоминается ЧВК Вагнера, в причастности к развертыванию которой в Мали страны Запада обвиняют власти России.

Ильичев сказал, что сворачивание французской антитеррористической операции «Бархан» может вызвать всплеск активности террористов и «чревато дестабилизацией всего субрегиона». По его мнению, ни региональные силы «Сахельской пятерки», ни европейская миссия «Такуба» «не обладают достаточным потенциалом для полноценного отражения этой угрозы».

«В этих условиях Мали, равно как и другие государства Сахаро-Сахеля, имеет полное право сотрудничать с любыми другими патрнерами для борьбы с экстремистами, — заявил Ильичев. — Попытки повлиять на решение суверенного государства через неприкрытый шантаж и угрозы — проявление неоколониализма в чистом виде».

В совместном заявлении от 23 декабря Франция и еще 15 стран Запада, вовлеченные в борьбу с джихадистами в Сахаро-Сахельском регионе, резко осудили размещение наемников российской ЧВК Вагнера на территории Мали. 13 стран Европейского союза, а также Великобритания, Норвегия и Канада подчеркнули, что это может только ухудшить ситуацию с безопасностью в Западной Африке, привести к ухудшению ситуации с правами человека, подорвать соглашение о мире и примирении в Мали, помешать международному сообществу защищать гражданское население и поддерживать малийскую армию.

В заявлении отмечается, что правительство РФ «оказывает материальную поддержку в развертывании группы Вагнера в Мали».

Военная хунта Мали, захватившая власть после переворота в мае 2021 года, в ответ 16 странам Запада заявила, что отрицает размещение на территории страны российских наемников. Временные власти Мали признают, что в стране находятся «российские инструкторы» в рамках двустороннего соглашения между Бамако и Москвой.

Власти РФ открещивались от связей с ЧВК Вагнера и подчеркивали, что в России де-юре нет такого понятия как частная военная компания. Президент РФ Владимир Путин в конце 2019 года на своей ежегодной пресс-конференции на вопрос о группе Вагнера ответил, что «частные охранные» компании «вправе работать, продавать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», если они не нарушают российский закон.

В середине декабря Европейский союз ввел санкции против ЧВК Вагнера и ряда физических и юридических лиц, связанных с ней. В заявлении Совета ЕС в связи с санкциями говорится, что компания «Вагнер» отправляла своих наемников в зоны конфликтов по всему миру, «чтобы разжигать насилие, расхищать природные ресурсы и запугивать мирных жителей в нарушение международного права». В заявлении отмечается, что попавшие под санкции лица причастны к тяжким преступлениям или к «дестабилизации» в ряде стран, включая Ливию, Сирию, Украину (Донбасс) и Центральноафриканскую Республику.

Осенью этого года переходные власти Мали на фоне ухудшения отношений с Францией и информации о сотрудничестве малийской хунты с ЧВК Вагнера получили четыре военных вертолета Ми-171, купленных у России.

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