«Пьянство» и «отказ надеть маски»: сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса в Канаде

Игроков и тренеров молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с рейса в аэропорту канадского города Калгари за отказ надеть маски, курение и нетрезвое состояние. Об этом сообщило российское государственное агентство РИА-Новости со ссылкой на свидетельницу инцидента, журналистку шведского общественного телевидения SVT.

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«Пьянство, курение и отказ носить маски для лица — вот некоторые из причин [для снятия с рейса — Ред.] . […] Отмечу, что далеко не все чешские и российские игроки вели себя плохо», — рассказала журналистка SVT Мари Леманн, отметившая, что в итоге на борт самолета, вылетавшего во Франкфурт, допустили только сборную Финляндии.

«Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве [в телетрапе, соединяющем аэропорт с самолетом — Прим. Ред.]», — позднее поделился информацией источник агентства «Спорт РИА Новости».

Сам господин Зубов, которого цитирует издание Sports.ru, прокомментировал скандал так: «Команды Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила». Зубов также заверил, что не курил. «Я шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках? Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», — заверил наставник российской сборной.

Позднее скандал прокомментировал менеджер сборной Чехии, возложивший ответственность на сборную России.

«Новая газета» отмечает, что вышеназванные команды принимали участие в молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходил в Канаде и должен был завершиться 6 января. В разгар группового этапа, 29 декабря, соревнования отменили из-за случаев коронавируса, обнаруженных у игроков нескольких сборных.

Напомним, похожий скандал случился в 2011 году, когда выигравшая чемпионат мира молодежная сборная России была снята с рейса американской авиакомпанией, обвинившей хоккеистов в том, что они были нетрезвыми.

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