Санкции против России: эксперты потребовали от Байдена обнародовать возможные меры наказания

«В идеале контуры (возможных) санкций должны быть переданы Москве уже сейчас», чтобы российское руководство имело «четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — говорится в заявлении американских экспертов.

Группа из 24 бывших сотрудников органов национальной безопасности США и экспертов по России выпустила заявление, призывающее президента Джозефа Байдена немедленно и публично изложить меры наказания, которым подвергнется Россия, если Путин предпримет новые военные действия против Украины.

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Как сообщает Associated Press, в число подписантов входят несколько чиновников, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона.

Заявление подписали, в том числе, несколько бывших послов США, в том числе Дэниел Фрид (экс-посол в Польше, который был и главным советником по Восточной Европе при президентах Обаме, Буше-младшем и Клинтоне), экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывшие посланники в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

Заявление было сделано после телефонных переговоров между президентами Байденом и Путиным, которые состоялись 30 декабря.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты должны в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля об экономической целесообразности, прежде чем российское руководство решится на дальнейшую военную эскалацию», — говорится в заявлении.

Среди авторов заявления — Майкл Макфол, который работал послом США в России в 2012—2014 гг., а до этого был, в роли помощника президента Обамы, «архитектором» «перезагрузки» отношений с Москвой. AP - Misha Japaridze

«Такой ответ должен включать пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале контуры этих санкций должны быть переданы Москве уже сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — заявили американские эксперты.

30 декабря телефонный разговор Байдена и Путина (завершившийся уже 31 декабря по московскому времени) продолжался 50 минут. Глава Белого Дома призвал главу Кремля к деэскалации напряженности вокруг Украины, вновь предупредив Кремль о «решительном ответе» со стороны США и их союзников в случае российского военного вторжения. Путин в ответ пригрозил Байдену полным разрывом отношений между РФ и США в случае введения новых санкций.

Президенты договорились продолжить диалог после Нового года.

31 декабря Байден сказал журналистам, что он посоветовал Путину, когда они разговаривали по телефону днем ранее, что следующие их переговоры могут состояться только в том случае, если российский лидер «деэскалирует, а не обострит ситуацию» в ближайшие дни. По словам президента США, он также постарался донести до Путина, что Соединенные Штаты и их союзники готовы ввести против России санкции в случае дальнейшего вторжения россиян в Украину.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-либо шаги в Украине, мы будем применять жесткие санкции, — сказал Байден. — Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с союзниками по НАТО».

Между тем, команда Байдена по национальной безопасности в пятницу переключила свое внимание на подготовку к российско-американским переговорам в Женеве, назначенным на 9 и 10 января, сообщает AP.

За женевскими переговорами, которые с американской стороны будут вести высокопоставленные чиновники Госдепартамента, должны последовать переговоры совета Россия-НАТО (12 января в Брюсселе) и встреча Россия-ОБСЕ (13 января в Вене).

«Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках, и особенно в двустороннем формате, с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов», — заявили в Кремле.

17 декабря МИД РФ опубликовал два списка требований Кремля по гарантиям безопасности в форме проектов договоров с НАТО и США. Ключевое требование Москвы — отказ Североатлантического альянса от любого дальнейшего расширения на восток, от включения в организацию новых членов из числа бывших республик СССР, от размещения на их территориях военных баз и ведения там любой военной деятельности.

В тот же день в Вашингтоне заявили о готовности обсудить предложения Кремля, но подчеркнули, что далеко не все из них могут быть приняты.

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