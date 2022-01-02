Редчайший случай: перебежчик проник в КНДР из Южной Кореи

Южнокорейские военные недалеко от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, 1 января 2022 г.

Южнокорейские военные сообщили, что вечером 1 января неизвестный пересек межкорейскую укрепленную сухопутную границу и проник в КНДР, передает агентство Yonhap.

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Перебежчика вечером в субботу зафиксировали в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Несмотря на многочасовые поиски, военным его не удалось перехватить.

В связи с инцидентом ведется расследование. Военное руководство Южной Кореи сообщило, что пока не установило его личность. Неизвестно, является ли он гражданином Южной Кореи или выходцем из КНДР. Его дальнейшая судьба неизвестна, однако южнокорейские военные направили на Север просьбу о его защите, передает Reuters.

Руководство южнокорейских ВС отмечает, что не зафиксировало необычных передвижений военных по ту сторону границы после инцидента.

По данным южнокорейских военных, в КНДР ввели политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить попадания COVID-19 на свою территорию. В сентябре 2020 году военные КНДР застрелили и сожгли тело чиновника южнокорейского морского ведомства, пропавшего в Желтом море. В Пхеньяне сослались на антиковидные правила. В Сеуле сообщили об извинениях со стороны главы КНДР Ким Чен Ына в связи с этим инцидентом.

Ранее минобороны Южной Кореи обещало установить более мощное оборудование для наблюдения, чтобы предотвращать нарушения на границе. Случаи пересечения особо укрепленной межкорейской границы имели место и ранее.

Агентство France-Presse отмечает, что более 30 000 человек бежали на юг полуострова из КНДР после Корейской войны 1950-1953 гг из-за репрессий и голода. Обычно беженцы из КНДР первым делом пересекают границу с Китаем. Мало кто решается попасть в Южную Корею непосредственно через укрепленную границу. Попытки пересечь заминированную демилитаризованную зону в направлении КНДР и вовсе крайняя редкость, отмечает агентство.

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