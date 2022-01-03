Пять ядерных держав выступили с заявлением о недопустимости атомной войны и гонки вооружений

Пять постоянных членов Совета безопасности ООН, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны и предотвращении гонки вооружений. 3 января США, Россия, Франция, Великобритания и Китай подчеркнули, что «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Заявление выпущено на фоне обострения ситуации вокруг Украины и острой напряженности в отношениях России со странами Запада.

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В совместном заявлении глав государств и правительств России, США, Франции, Великобритании и Китая подчеркивается недопустимость ядерной войны, исключительно оборонительные цели существования ядерного оружия и необходимость предотвратить распространение подобных вооружений.

«Мы заявляем, что в ядерной войне невозможно победить и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы широкомасштабные последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию и предотвращению войны. Мы твердо убеждены в необходимости предотвратить дальнейшее распространение таких вооружений», — говорится в совместном заявлении пятерки ядерных держав.

Постоянные члены Совбеза ООН также подчеркнули «важность сохранения и соблюдения» своих «двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями». «Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений», — говорится в тексте совместного документа.

«Сделанные нами ранее заявления о ненацеливании, которые подтверждали, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, остаются в силе», — подчеркивают США, Россия, Франция, Великобритания и Китай.

Завершается совместное заявление указанием на общее намерение ядерных держав «и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений».

На сайте французского президента текст совместного заявление постоянных членов Совбеза ООН сопровожден пояснением: «Уже почти два года Франция координирует работу пяти ядерных держав с целью проведения следующей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)». Париж продолжает свои усилия с тем, «чтобы внести позитивный вклад в 10-ю Конференцию по рассмотрению действия ДНЯО», а также сохранить «верховенство» этого договора по трем его основным направлениям — «ядерное разоружение, ядерное нераспространение и мирное использование атома».

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, цель которого состоит в предотвращении распространения ядерного оружия и оружейных технологий, развитии сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях, а также в содействии ядерному разоружению. ДНЯО — единственный обязательный многосторонний договор, в котором государства, официально обладающие ядерным оружием, подтвердили свою приверженность цели разоружения.

Договор был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. К нему присоединилась 191 страна, включая пять государств, постоянных членов Совета безопасности ООН, обладающих ядерным оружием. Рассмотрение действия ДНЯО проводится каждые пять лет на конференции участников договора. Десятая по счету конференция, которая была изначально запланирована на весну 2020 года, уже неоднократно откладывалась из-за пандемии коронавируса. Согласно сайту ООН, в очередной раз конференцию планировали провести 4 – 24 января 2022 года. Однако за несколько дней до этого стало известно, что она снова откладывается.

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