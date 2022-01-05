«Газовые протесты» в Казахстане: в Алматы горят здания, на улицах – стрельба

Утром 5 января протестующие ворвались в здание акимата (администрации) Алматы, крупнейшего города Казахстана. В здании — пожар. Горят также здания городской прокуратуры и резиденции президента. Президент страны Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения сразу в нескольких регионах Казахстана, включая Алматы и столицу, Нур-Султан.

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Как сообщает издание Zakon.kz, у протестующих у здания городской администрации в руках арматура, палки и щиты.

По данным агентства KazTAG, в акимате начался пожар — горят фасад и центральный вход. У здания акимата взрываются светошумовые гранаты, слышны звуки стрельбы, сообщают корреспонденты агентства «Интерфакс-Казахстан» и издания Vlast.kz.

Протестующие ворвались в акимат города Алматы.



Видео: соцсети pic.twitter.com/ZmOOFKgUeV — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 5, 2022

Также в Алматы загорелось здание прокуратуры, сообщает «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал «Чиновник».

По данным изданий orda.kz и Zakon.kz, в Алматы также зафиксированы случаи мародерства. Об этом также заявил в обращении к жителям комендант, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

Кроме того, как сообщает Zakon.kz, к середине дня, 5 января, были сожжены и разбиты 33 спецмашины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области. Указ опубликован 5 января на сайте президента.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — говорится в указе.

Президент Токаев. AP - Yevgeny Biyatov

Накануне президент Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области на тот же срок, до 19 января. В среду, 5 января, были подписаны указы о введении режима ЧП в Алматинской области, а затем и в столице страны Нур-Султане.

Участники протеста в Алматы. 05.01.2022. AP - Vladimir Tretyakov

Днем 5 января участники протестов подожгли районный филиал правящей в Казахстане партии «Нур Отан». Демонстранты также пытаются ворваться в старую резиденцию президента Казахстана, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Позднее издание Zakon.kz сообщило, что демонстранты захватили резиденцию президента. Также стало известно, что в здании старой резиденции произошел пожар.

В Алматы отключили интернет, заблокировали доступ к социальным сетям. Алматинцы выходят в соцсети через VPN. В городе перебои с сотовой связью, пишет «Коммерсант».

Протесты в Казахстане, начавшиеся в воскресенье, 2 января, на западе страны в ответ на резкое повышение цен на сжиженный газ, во вторник, 4 января, переросли в акции по всей стране.

В наибольшей степени ситуация обострилась в Алматы.

Протестующие требовали уже не только снижения цен, но и отставки правительства, а также ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который с марта 2019 года возглавляет Совет безопасности Казахстана.

В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку.

Ситуация в городе Байконуре спокойная, правоохранительные органы работают в штатном режиме, сообщил днем 5 января Роскосмос.

Казахстан не запрашивал у России помощи в связи с беспорядками, заявил российскому госагентству РИА-Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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