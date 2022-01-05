Эксперт по Центральной Азии: «Смены режима в Казахстане ждать не приходится»

В Казахстане нарастают протестные выступления. Правительство подало в отставку. «Но смены режима, на мой взгляд, ждать не приходится», — комментирует ситуацию для RFI политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Реклама Читать далее

RFI: Во время нашего последнего разговора вы сказали, что правительство Казахстана, скорее всего, подаст в отставку. Так и произошло. Чего ожидать теперь?

Аркадий Дубнов: Думаю, что серьезных событий в политическом смысле, таких, как смена режима и отставка президента, ждать не стоит. Прогноз относительно отставки правительства я основывал на том, что это будет выгодно некоторым первым лицам в стране. Премьер Мамин давно не устраивал, и на него было удобно свалить все эти события. Кто-то, действительно, должен нести персональную ответственность. Отставка произошла несмотря на то, что правительство пошло на значительные уступки и снизило цены на сжиженный газ практически вдвое, как и требовали протестующие.

Может также развиваться внутриэлитная борьба, в центре которой может оказаться гражданский муж старшей дочери Назарбаева Кайрат Шарипбаев. Его тоже могут назначит ответственным.

Почему именно сжиженный газ стал причиной и поводом для протестных выступлений?

Цены на энергоносители растут везде. Но если в Европе и в России на транспорте используется в основном бензин, то в Казахстане сжиженный газ — топливо 80 процентов транспортных средств, как корпоративных и промышленных, так и частных. Власти уговорили население, что для народа это будет выгоднее. Теперь оказалось, что нет. А поскольку растут издержки и инвестиционные расходы, то правительство отказалось нести убытки, доплачивая цену за этот газ по отношению к его рыночной цене.

Насколько мощным является нынешнее протестное движение, например, по сравнению с 2011 годом?

С 2011 трудно сравнивать, тогда погибли люди. Но были выступления и после этого, просто они не так оказывались на поверхности, не имели такого масштаба освещения. Западный регион страны — самый главный нефтеносный регион, оттуда главным образом пополняется казна. То есть, люди зарабатывают стране деньги, а сами получают мизер. Население Казахстана делится на три жуза, Старший, Средний и Младший. Младший — это и есть западный Казахстан. А у власти стоит Старший жуз, к которому принадлежит семья Назарбаева.

Если бы нашлись политические структуры, которые смогли бы оседлать эти протесты, то можно было бы ожидать результатов. Но страна пока равнодушна к протестам западного типа. Скорее всего, протест просто завалят деньгами, казна перетерпит дополнительные траты, распакуют фонды национального благосостояния и прочие кубышки.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться