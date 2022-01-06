Источники RFI сообщили о возможном участии ЧВК Вагнера в бою армии Мали с джихадистами

Российские наемники т.н. ЧВК Вагнера, возможно, уже присутствуют в Мали и даже участвуют в боевых операциях малийской армии. На это указывают сообщения нескольких источников RFI о столкновении военных с джихадистами в центре страны 3 января. Власти Мали отрицают размещение в стране наемников из РФ, которое в конце декабря «решительно осудили» в совместном заявлении Франция и 15 стран Запада, задействованных в борьбе с джихадистами в регионе.

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Журналист RFI Давид Баше, со ссылкой на несколько источников, сообщил о «боях» 3 января в центре Мали между подразделениями национальных вооруженных сил и джихадистами группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM). Информированный источник указал, что боевое столкновение произошло вблизи города Бандиагара на дороге, связывающей его с городом Банкас.

«По сообщениям очевидцев и международных источников в сфере безопасности, малийских военных сопровождали российские бойцы из группы Вагнера», — сообщает Давид Баше. За подрывом бронетранспортера на самодельном взрывном устройстве последовала перестрелка между военными и джихадистами. Так источники RFI рассказали о ходе столкновения, в котором был ранен один «вагнеровец». Источники расходятся в точных цифрах погибших во время боя, сообщая о «нескольких погибших с обеих сторон». На запрос RFI об обстоятельствах столкновения 3 января ни командование ВС Мали, ни министерство обороны страны не ответили.

Журналист телеканала France 24 (вместе с RFI входит в холдинг иновещания Франции FMM) Васим Наср, опросивший свои источники в Мали, сообщил о гибели «нескольких джихадистов» в бою 3 января и «одном подтвержденном раненом со стороны “Вагнера”».

#Mali selon plusieurs sources, une première altercation a eu lieu hier, le 3.01.22, entre #Wagner & jihadistes, un blessé confirmé côté Wagner, certaines sources évoquent plusieurs morts côtés jihadistes, à proximité de Mandoli sur la route entre Bandiagara et Bankass pic.twitter.com/dpZN9SQyE8 — Wassim Nasr (@SimNasr) January 4, 2022

Высокопоставленный источник в международных структурах сообщил RFI, что с прошлой недели в Мали уже размещены от 300 до 350 бойцов «группы Вагнера». В основном они базируются в городе Сегу, расположенном в 230 км к северо-востоку от столицы Бамако (Сегу — третий во величине город Мали и центр одноименного региона). Источник RFI отметил присутствие «вагнеровцев» и в соседнем регионе города Мопти, в центре Мали.

Несколько источников сообщили RFI, что видели малийских солдат вместе с некими «белыми» иностранцами в военной форме. Как в регионе Сегу, так и Мопти.

Ранее RFI сообщало, ссылаясь на очевидцев, о передвижении 27 и 28 декабря военных колонн армии Мали из столицы Бамако (юго-запад страны) в направлении города Сегу и Севаре (центр). В этих колоннах были замечены некие иностранцы в камуфляжной форме. Высокопоставленный представитель военного командования Франции подтвердил RFI эти свидетельства. «Мы располагаем такой же информацией и думаем, что речь идет о людях Вагнера, но у нас нет неопровержимых доказательств», — цитировал офицера 31 декабря журналист Давид Баше. Военный также добавил, что у французского командования есть информация о присутствии в Мали геологов, «близких» к группе Вагнера. Они были замечены в Сегу, а также в Сикассо (юг) и Кайесе (запад). «Мы полагаем, что от 50 до 80 российских [военных] советников находятся сегодня в Бамако и пригородах», — сообщал этот источник RFI, отмечая, что в малийском Генштабе не дают «ясного ответа» на вопрос, идет ли речь о военных инструкторах, направленных по линии Минобороны России, или о сотрудниках частной компании (Вагнера).

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23 декабря Франция, 14 стран Европы и Канада в совместном заявлении «решительно осудили размещение наемников» группы Вагнера на территории Мали. Западные страны-партнеры Мали, задействованные в борьбе с джихадистами, тогда отметили: «Нам известно, что правительство Российской Федерации оказывает материальную поддержку в развертывании группы Вагнера в Мали».

As #Mali 🇲🇱 continues its fight against armed Islamist groups, many now suspect #Russian 🇷🇺 forces to be at play.



What does the arrival of a new contender mean for regional security? FRANCE 24's @SimNasr tells us more ⤵️ pic.twitter.com/SkqoBwOvmS — FRANCE 24 English (@France24_en) January 6, 2022

Переходные власти Мали отреагировали на это 24 декабря в специальном заявлении, переданном по национальному телевидению. Обвинения западных стран (в размещении сотрудников ЧВК) были названы «голословными утверждениями». Заявление содержало требование «доказательств из независимых источников». Власти Мали напомнили о межгосударственном военном сотрудничестве с Россией, указав: «как и Европейская учебная миссия (EUTM), российские инструкторы присутствуют в Мали в рамках укрепления оперативного потенциала Национальных сил обороны и безопасности».

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