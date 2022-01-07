Министры иностранных дел НАТО обсудили план действий в отношении России

В пятницу, 7 января, министры иностранных дел стран НАТО провели заседание, чтобы согласовать общую позицию перед предстоящими в понедельник в Женеве российско-американскими переговорами по безопасности в Европе, а также переговорами по линии Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ.

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Заседание глав МИДов НАТО было проведено в режиме видеоконференции.

«Встреча преследует двойную цель: сохранить единство, и обеспечить участие европейцев в обсуждении вопросов безопасности в европейском пространстве», — пояснил представитель одной из европейских стран перед началом встречи агентству France-Presse.

Министерство иностранных дел Франции перед встречей выпустило коммюнике, в котором было объявлено о намерении французского министра Жан-Ива Ле Дриана подчеркнуть «важность процесса диалога, который будет вновь запущен с Россией, а также условия и параметры, на основе которых он может способствовать укреплению стратегической стабильности и безопасности в Европе».

«В контексте председательства Франции в Совете Европейского Союза у министра также будет возможность сообщить (главам МИД других стран НАТО — Прим. RFI) о своих обменах с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, находящимся в настоящее время с визитом в Париже, с целью обеспечения тесной координации усилий Европейского Союза с усилиями НАТО и ОБСЕ в преддверии переговоров с Россией и неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бресте 13 и 14 января», — также говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

«Наконец, Жан-Ив Ле Дриан обсудит усилия, предпринимаемые совместно с Германией в рамках нормандского формата для деэскалации напряженности и поиска долгосрочного дипломатического решения» военного конфликта в Донбассе, добавил МИД Франции.

«Россия хочет восстановить свою сферу влияния на близкие к ней страны. Она хочет отбросить НАТО назад и предотвратить любое расширение за счет Украины и Грузии, и даже Финляндии и Швеции», — пояснил, в свою очередь, AFP европейский дипломатический источник. Но своей агрессивностью Россия провоцирует то, чего хочет избежать, добавил дипломат.

Внутри Североатлантического альянса позиции расходятся. Например, Турция открыто говорит о необходимости партнерства с Россией, Венгрия также не скрывает своих пророссийских позиций.

В свою очередь страны Восточной Европы и Балтии враждебно относятся к переговорам с Москвой и не скрывают своего недоумения по поводу действий США, пишет AFP. «Время от времени у нас складывается впечатление, что мы не совсем понимаем, какова их цель», — заявил France-Presse пожелавший сохранить анонимность восточноевропейский дипломат.

После встречи состоялась пресс-конференция.

Напомним, российско-американские переговоры в Женеве запланированы на 10 января, переговоры Россия-НАТО в Брюсселе — на 12 января, а Россия-ОБСЕ в Вене — на 13 января.

Инициатором переговоров выступила Москва, сосредоточившая к концу 2021 года десятки тысяч военнослужащих у границ Украины.

17 декабря МИД России опубликовал два списка требований Кремля по гарантиям безопасности в форме проектов договоров с НАТО и Соединенными Штатами. Ключевое требование Москвы — отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от включения в альянс новых членов из числа бывших республик СССР.

В Киеве, а также в самом Североатлантическом альянсе выразили возмущение требованиями Москвы. «Невозможно, чтобы Россия навязывала свои взгляды партнерам по НАТО», — заявила, в частности, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

5 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отправился на линию соприкосновения на востоке Украины в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Это был первый визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Донбасс с начала вооруженного конфликта в 2014 году.

Жозеп Боррель приезжал в Украину «в связи с усилением военного наращивания России». Цель визита — продемонстрировать поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, заявил дипломат.

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