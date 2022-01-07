Президент Казахстана приказал стрелять без предупреждения и «уничтожать» всех, «кто не сдается»

В пятницу утром, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором заявил, что «конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны». Одновременно он рассказал о намерении продолжать «контртеррористические акции» до «полного уничтожения боевиков». Позднее в обращении к народу Токаев заверил, что переговоров с протестующими вести не намерен, пригрозив, что те, кто не сдается, будут уничтожены.

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«Началась операция антитеррор. <...> Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — говорится в заявлении Токаева, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана. Сообщается, что заявление было сделано в 7 часов утра на совещании с участием «руководства администрации президента, Совета безопасности, силовых структур».

На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов и объявлен «критический красный» уровень террористической опасности, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в Казахстане.

Днем 7 января Токаев выступил с обращением к народу, уже третьим по счету с момента начала нынешних протестов. «Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — заявил Токаев, подчеркнув, что не намерен вести переговоры с протестующими. «За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?», — сказал президент Казахстана.

Глава казахстанского государства заявил и об иностранном «следе» в протестах. «Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. <...> Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», — сказал Токаев, заявив о том, что казахстанские «силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи». Кроме того, он напомнил о том, что обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка».

В связи с этим Токаев высказал «искреннюю благодарность» «премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана». А кроме того адресовал «особые слова благодарности» президенту России Путину, который «оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал» на его обращение.

Самые масштабные протесты проходят в крупнейшем городе страны, Алматы. На фото: 05.01.2022 AP - Vladimir Tretyakov

6 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил российскому государственному агентству РИА «Новости» о том, что численность военного контингента этой организации в Казахстане, «согласно решениям, которые приняты», будет достигать около 2,5 тысяч.

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января, в результате десятки человек погибли, сотни получили ранения, более 3 тысяч задержаны представителями силовых органов.

6 января Евросоюз, США и ООН осудили применение силы при разгоне протестов в Казахстане.

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