Недопуск Джоковича в Австралию: адвокаты объяснили суду причину медотвода от вакцинации

Новака Джоковича по санитарными причинам не пустили в Австралию и отправили в центр для мигрантов в виду возможной депортации

Не утихает скандал вокруг недопуска в Австралию сербского теннисиста Новака Джоковича, куда он прилетел на турнир Australian Open без прививки. В документах, поданных адвокатами спортсмена в суд, утверждается, что медотвод Джоковича связан с недавно перенесенным ковидом. Об этом сообщает BBC.

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Адвокаты Новака Джоковича оспорят его депортацию. Как они утверждают, Джокович 16 декабря сдал первый положительный ПЦР-тест на коронавирус в связи с чем получил освобождение от обязательной для въезда в Австралию вакцинации.

Многие обратили внимание на то, что в в этот и следующий день Джокович участвовал в публичных мероприятиях. 16 декабря, в день, когда, по словам адвокатов Джокович сдал положительный тест на ковид, Почта Сербии сообщила о презентации именной марки, выпущенной в честь теннисиста. На церемонии присутствовал Джокович. На опубликованных фото он без маски.

По данным AFP, 17 декабря Джокович участвовал в церемонии в честь молодых спортсменов 17 декабря без маски. Мог ли он знать о результатах теста, о котором говорят адвокаты, – неизвестно.

Ранее Джокович сообщил, что в порядке исключения получил разрешение на участие в Australian Open без вакцинации от ковида. Как отмечает BBC, сертификат о медотводе ему выдали две независимые медкомиссии — от организаторов Australian Open и австралийского штата Виктория.

Джокович прибыл в Австралию вечером в среду, 5 января, но во въезде ему отказали. Австралийская пограничная служба (ABF) заявила, что теннисист не смог предоставить доказательств того, что он соответствует правилам въезда в страну, и его визу аннулировали.

На данный момент первая ракетка мира находится в центре содержания для беженцев в Мельбурне в виду возможной депортации. Суд назначен на 10 января. Как передает BBC, его адвокаты просили перевести спортсмена в «более подходящее место содержания», где он мог бы тренироваться перед Australian Open, который открывается 17 января. Сможет ли Джокович принять участие в турнире — пока неясно.

Информация о возможности въезда Новака Джоковича вызвала большой резонанс в Австралии, где вводили строжайшие карантины. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в связи с аннулированием визы Джоковича подчеркнул, что строгие ограничения на въезд стали важным фактором из-за которого в Австралии один из самых низких в мире уровней смертности от ковида. «Никто не выше правил», — подчеркнул он.

Тем временем президент Сербии сообщил, что созвонился с Новаком Джоковичем, выразил ему поддержку и назвал его жертвой «преследования».

Ранее Джокович высказывался против обязательной вакцинации и не говорил, привит он или нет.

Сообщается, что Австралию покинула чешская теннисистка Рената Ворацова, которой также аннулировали визу. Она находилась в том же центре для мигрантов, что и Джокович.

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