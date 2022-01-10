Суд разрешил Джоковичу остаться в Австралии за неделю до начала Australian Open

Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича, прилетевшего в Мельбурн без прививки от коронавируса и помещенного в центр для мигрантов, ожидающих депортации. Возможно, Джокович сможет принять участие в Australian Open, который стартует 17 января.

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«Я рад и благодарен судье за аннулирование отмены визы. Несмотря на все случившееся, я хочу остаться и попытаться поучаствовать в турнире Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом», - написал Джокович у себя в твиттере 10 января.

Брат первой ракетки мира сообщил на пресс-конференции в Белграде, что Новак Джокович уже начал тренировки. При этом барристер австралийского правительства указал, что Канберра все еще может выдворить знаменитого серба, что повлечет трехлетний запрет на въезд в страну, передает AFP.

4 января Новак Джокович заявил, что едет в Мельбурн, получив освобождение от прививки. 5 января теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна и аннулировали выданную ему визу, а самого спортсмена отправили в гостиницу, предназначенную для временного содержания мигрантов, ожидающих выдворения.

Как сообщалось, медотвод он получил на уровне организаторов турнира и австралийского штата Виктория. А задержала его федеральная погранслужба, сославшись на ограничения на въезд в страну для непривитых. В Австралии, где вводились строжайшие антиковидные меры, новость о возможном допуске невакцинированного спортсмена к соревнованиям вызвала у многих негодование.

Адвокаты Джоковича обжаловали депортацию, указав, что спортсмен переболел ковидом в декабре 2021 года и на этом основании получил право на освобождение от вакцинации. СМИ обратили внимание, что в день, когда, по словам адвокатов, он сдал положительный тест (16 декабря), и через день после этого Джокович участвовал в публичных мероприятиях в Белграде без маски. Ранее теннисист высказывался против обязательной вакцинации.

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