Введены санкции против «друзей России» из Мали: за что и почему?

Ассими Гоита, нынешний «переходный президент» Мали, на одном из заседаний ЭКОВАС в те времена, когда малийское руководство еще было к ним допущено. 15.09.2020

Введены санкции против Мали — африканской страны, которая в последние месяцы стала активно сотрудничать с Россией. Впрочем, как заявили в Экономическом сообществе западноафриканских государств (ЭКОВАС), принявшем эти санкции, они связаны с нежеланием малийских военных проводить выборы в запланированные сроки (то есть, в феврале 2022 года). Малийская хунта теперь хочет их «переноса» на 5 лет.Собственно, ради сохранения ею власти во многом и был затеян проект сотрудничества с Москвой, уверены в Париже.

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Обоснование санкций

Представители стран, входящих в ЭКОВАС (15 государств Западной Африки), собравшись в воскресенье, 9 января, в Аккре (столица Ганы), приняли целый ряд экономических санкций в отношении Мали и закрыли границы с этой 20-миллионной страной.

Санкционные меры — о которых Бамако предупреждали заранее — являются наказанием за нарушение правящими малийскими полковниками обещания провести 27 февраля 2022 года президентские и парламентские выборы. Таким образом должен был закончиться «переходный период», объявленный после последнего путча в Мали (он произошел в мае 2021 года), и страну должны были возглавить гражланские лица. Собственно, именно это и обещали поначалу путчисты.

Но после того, как в начале сентября стало известно о ведении ими переговоров с Москвой, малийские военные начали намекать на возможность «переноса» выборов. В конце декабря дошло до того, что в Бамако заявили о намерении продлить «переходный период» еще на 5 лет — до декабря 2026 года.

Малийские власти заявляют, что не могут организовать президентские и парламентские выборы в срок, ссылаясь на отсутствие безопасности в стране, которая страдает от разных видов насилия: джихадистского, криминального…

Пытаясь предотвратить санкции со стороны стран Западной Африки, малийское руководство направило в Аккру в субботу, в канун саммита, двух министров своего правительства, которые предложили «компромисс». «Малийское предложение — это четырехлетний переход. Это насмешка» — сказал AFP на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из Ганы, чья страна сейчас председательствует в ЭКОВАС.

В частных беседах главы двух государств, опрошенные RFI, объяснили, что малийская хунта зашла «слишком далеко» и что необходимо показать ей, что это недопустимо.

«Эти меры направлены только на военных, находящихся у власти в Мали, но не на гражданских лиц», — сказал RFI президент Ганы Нана Акуфо-Аддо: «Мы хотели бы иметь демократическое пространство в Западной Африке. Мы не можем терпеть эту историю с государственным переворотом, который будет продолжаться пять или шесть лет…».

Какие санкции

Помимо закрытия границ, ЭКОВАС также принял решение о прекращении финансовой помощи и замораживании активов Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), в центральных и во всех коммерческих банках стран Сообщества, сообщил спецкор RFI из Аккры. Также решено приостановить любые коммерческие сделки с Бамако, за исключением поставок медицинских товаров и товаров первой необходимости, нефтепродуктов и электроэнергии.

Страны-члены также отзовут своих послов из Мали, которая с 2020 года пережила два военных переворота и находится в тисках одновременно глубокого кризиса безопасности и экономического кризиса.

Санкции вступили в силу «немедленно».

Заседание ЭКОВАС в Аккре. 09.01.2022 © REUTERS/Ange Servais Mahouena/Ivory Coast Presidential Press Service/Handout

Они могут постепенно отменяться только при условии, если власти Мали представят «приемлемый» график «политического перехода», и будет достигнут удовлетворительный прогресс в его реализации, объявили страны ЭКОВАС.

Предложение малийской хунты провести президентские выборы в декабре 2026 года является «абсолютно неприемлемым», заявили собравшиеся на саммите в Аккре: это «просто означает, что нелегитимное переходное военное правительство будет держать малийский народ в заложниках в течение следующих пяти лет».

Ранее ЭКОВАС уже отстранило Мали от участия в своих руководящих органах, наложило запрет на поездки и заморозило активы 150 малийских деятелей, виновных, по мнению представителей западноафриканских стран, в препятствовании выборам. Эти санкции остаются в силе.

Но новые санкции еще более жесткие, чем те, которые были приняты после первого путча, в августе 2020 года. В разгар пандемии они серьезно ощущались в стране, не имеющей выхода к морю и являющейся одной из беднейших в мире, отмечает AFP. Они, вероятно, и заставили хунту принять обязательство передать власть гражданским лицам в течение 18 месяцев. Обязательство, которое теперь нарушается.

В ответ на введение нынешних санкций в Бамако высказались чрезвычайно резко.

Власти Мали пока исключены из руководящих органов ЭКОВАС. © AFP - NIPAH DENNIS

Реакция Бамако

«Правительство Мали решительно осуждает эти незаконные и нелегитимные санкции» и отзывает своих послов в странах ЭКОВАС, говорится в заявлении, зачитанном по национальному телевидению пресс-секретарем правительства, полковником Абдулайе Майга в понедельник, 10 января. В Бамако «сожалеют о бесчеловечном характере этих мер, которые затрагивают население, и без того сильно пострадавшее от кризиса в сфере безопасности и здравоохранения».

Кроме того, «правительство Мали сожалеет, что западноафриканскими субрегиональными организациями манипулируют внерегиональные силы со скрытыми мотивами», — добавил Майга, не называя эти «силы». (К слову в понедельник, 10 января, французская компания Air France объявила о «приостановке» всех полетов в Мали).

Какие последствия для Мали

ЭКОВАС поставило экономику Мали в тяжелейшую ситуацию. Страна больше не имеет доступа к своим счетам. Малийское государство сможет тратить только то, что оно отложило в собственном казначействе.

«В действительности, это душит малийскую экономику. И есть большая вероятность, что через один или два месяца мы даже не сможем платить зарплату нашим государственным служащим. В любом случае, денежных вливаний из BCEAO в малийскую экономику больше не будет. Поэтому мы будем оперировать ликвидностью, имеющейся в обращении, и депозитами в других банках», — объяснил RFI Этьен Факаба Сиссоко, профессор экономики и научный сотрудник Центра политического, экономического и социального анализа в Мали.

Малийская экономика фактически будет вынуждена жить в условиях автаркии. Это осложняется тем, что 60% внешней торговли Мали приходится на соседние страны, а сейчас эта торговля сведена к нулю. Конечно, существуют исключения для продуктов первой необходимости, медицинского оборудования, углеводородов и энергии. Но для их покупки все равно нужны средства и иностранная валюта.

Самая полная неопределенность царит сегодня в Бамако, и потребители чувствуют это, поскольку с утра понедельника перед банками и на крупных рынках образовались очереди. Люди запасались всем, чем могли, ожидая еще более трудных времен, сообщил корреспондент RFI.

При чем здесь Россия

Судя по последним данным, переданным из Мали корреспондентами и источниками RFI, France 24 и Le Monde, как минимум с декабря в стране, вероятно, присутствуют бойцы российской «ЧВК Вагнера».

Французские власти неоднократно — как минимум с сентября — решительно требовали и от малийских, и от российских властей не допустить прихода наемников «Вагнера» в эту страну. Мотивируя это тем, что антитеррористическая операция, которую французская армия уже 9 лет проводит в африканском регионе Сахель, «несовместима» с участием представителей «ЧВК Вагнера», подозреваемых в совершении тяжких преступлений во многих странах.

Флоранс Парли, министр обороны Франции, еще в сентябре заявила о том, что главная цель обращения малийских военных к «Вагнеру» состоит в том, чтобы «не выполнять данные международному сообществу обещания» о проведении выборов и передаче власти гражданским лицам.

Помимо требований о недопуске вагнеровцев, власти Франции настаивали на соблюдении электорального графика в Мали — проведении выборов в феврале-2022.

Ни в Бамако, ни в Москве доводов из Парижа, похоже, не услышали.

В декабре были введены санкции Евросоюза против самой «ЧВК Вагнера» и восьми связанных с нею физических и трех юридических лиц <...>, причастных к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни и убийства, и к дестабилизирующей деятельности в некоторых странах».

Сейчас нанесен жесткий санкционный удар по самим малийским властям.

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