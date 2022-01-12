В Брюсселе начались переговоры Совета Россия-НАТО

После двусторонних переговоров России и США в Женеве 9 и 10 января, в Брюсселе в эту среду, 12 января, проходит заседание в рамках Совета Россия-НАТО. Совет собирается впервые с 2019 года — в то время, как отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом переживают худшие времена с момента окончания холодной войны.

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Стороны воздержались от вступительных заявлений, однако встреча началась в «достаточно теплой обстановке», передает ТАСС.

В заседании принимают участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также постоянные представители 30 стран-членов Альянса и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В центре переговоров — требования России к Западу о юридически обязывающих «гарантиях безопасности». В первую очередь речь идет об обязательстве для стран-участниц Альянса никогда не принимать Украину в НАТО, а также об отказе от «развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры». Москва требует, чтобы Альянс отказался «от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Брюссель, 12 января 2022. Olivier Hoslet Pool/AFP

Эти требования вошли в проекты договоров с НАТО и США, которые российская сторона обнародовала в декабре.

«Не думаю, что мы можем рассчитывать на то, что на этих встречах будут решены все проблемы», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Посол США в НАТО Джулианна Смит отметила «единство» членов Альянса перед началом переговоров с Россией, сообщает «Голос Америки». По ее словам, НАТО занимает твердую позицию в том, что касается расширения Альянса на восток. «Совершенно ясно, что ни один член НАТО не желает идти на уступки или обсуждать любые вопросы, касающиеся политики открытых дверей НАТО», — подчеркнула Смит.

«Украина имеет право защищаться», — заявил в понедельник, 10 января, Йенс Столтенберг по итогам встречи комиссии НАТО-Украина. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, со своей стороны, так же заявил, что у России нет права голоса по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе.

«Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», — заявил Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители российской делегации. Брюссель, 12 января 2022. AP - Olivier Hoslet

Швеция и Финляндия — две страны, не являющиеся членами Альянса, — также обеспокоены российской угрозой и выражают готовность вступить в НАТО в случае потенциальной опасности, передает корреспондент RFI в Стокгольме Фредерик Фо.

Он напоминает, что Швеция серьезно увеличила свой военный бюджет. В декабре премьер-министр страны Магдалена Андерсон, комментируя требования России к НАТО, заявила, что каждое государство имеет право самостоятельно выбирать собственную политику безопасности.

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