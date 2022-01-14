В Австралии Джокович ждет заседания суда с повторно аннулированной визой

Австралийские власти вновь аннулировали въездную визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Первая ракетка мира пока остается в Мельбурне в ожидании судебного заседания по своему иммиграционному делу. Власти уточнили, что процедура его выдворения из страны приостановлена до судебного разбирательства, однако уже в субботу, 15 января, спортсмен может вновь оказаться под стражей. Больше недели Джокович находится в Мельбурне, не зная, сможет ли он принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который открывается 17 января.

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В пятницу, 14 января, власти Австралии вновь объявили о решении аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича из-за отсутствия у него вакцинации против коронавируса. Спортсмен, первая ракетка мира, прибыл в страну 5 января для участия в турнире «большого шлема» Australian Open (в статусе действующего чемпиона). Как пояснил министр по вопросам иммиграции Австралии Алекс Хоук, новое решение аннулировать визу Джоковича принято по соображениям охраны здоровья и защиты общественных интересов.

Как сообщает Reuters, сразу после заявления миграционного ведомства адвокаты Джоковича объявили, что готовят новую апелляцию в суд. В пятницу вечером в экстренном порядке в суде Мельбурна рассматривались обеспечительные меры по делу теннисиста.

Представитель правительства в суде Стивен Ллойд заявил, что процедура выдворения Джоковича из страны приостановлена до судебного разбирательства. Однако власти намерены добиться того, чтобы теннисист был вновь помещен под стражу начиная с утра субботы. Покинуть место изоляции Джокович сможет (под охраной) лишь для участия в судебном заседании по видеосвязи из кабинета своих адвокатов, — передает заявления Ллойда France-Presse. Позже в пятницу агентство Reuters сообщило, что суд Мельбурна распорядился поместить Джоковича под стражу с 8 утра субботы, 15 января.

Акция в поддержку Новака Джоковича. Мельбурн, 10 января 2022. © William WEST / AFP

Новая апелляционная жалоба теннисиста должна была рассматриваться в суде Мельбурна судьей Энтони Келли, который 10 января отменил первое решение властей Австралии об аннулировании визы Джоковича и освободил его из изолятора, куда помещают лиц, ожидающих выдворения из страны.

В эту пятницу судья Энтони Келли взял самоотвод в деле Джоковича и сообщил, что разбирательства пройдут в федеральном суде, — сообщило AFP, отметив, что данное решение может увеличить длительность судебной процедуры.

Знаменитого теннисиста задержала пограничная служба аэропорта Мельбурна сразу при въезде в страну 5 января. Джокович заявлял, что отправился на Australian Open, не имея обязательной для всех иностранцев вакцинации против ковида, но с медицинским освобождением от прививки как недавно переболевший. Сообщалось, что медотвод спортсмен получил от организаторов турнира и австралийского штата Виктория. А задержала его федеральная погранслужба, сославшись на ограничения въезда в страну для непривитых. Позже Джокович признался, что неправильно заполнил специальный формуляр на границе при въезде в Австралию, сославшись на «человеческую ошибку». Он также признал, что не нарушал самоизоляцию после получения положительного теста на COVID-19 16 декабря.

Джокович больше недели находится в Мельбурне, не зная, сможет ли он принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который открывается 17 января. AP - Mark Baker

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича и отправили его в иммиграционный «изолятор». 10 января суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам.

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