США и НАТО объявили о готовности «к новым встречам с Россией»

Госсекретать США Энтони Блинкен (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг готовы еще раз поговорить с представителями России.

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором говорится о том, что власти страны, а также Североатлантический альянс готовы к новым встречам с представителями РФ. Ранее США обвинили Россию в подготовке провокации, которую можно было бы использовать как повод для военного вторжения в Украину.

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«Государственный секретарь США Антони Дж. Блинкен провел сегодня беседу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после состоявшегося 12 января Совета Россия-НАТО», — говорится в заявлении, опубликованном 14 января на сайте Госдепартамента: «Соединенные Штаты и НАТО готовы к новым встречам с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога».

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО» «призывают Россию принять немедленные меры для деэскалации продолжающейся агрессии против Украины», — также говорится в заявлении.

Также сегодня вышло интервью замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в котором она рассказала газете Financial Times о том, что американские власти проработали 18 сценариев действий на случай вторжения РФ в Украину.

Напомним, 9 и 10 января в Женеве состоялись переговоры США и России, 12 января в Брюсселе прошла встреча России и Североатлантического альянса, а 13 января в Вене — встреча по линии ОБСЕ-Россия. Встречи были проведены по настоянию российской стороны, которая в последние месяцы значительно увеличила военное пристутствие у границ Украины.

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия готовит группу военных для засылки в Украину, чтобы они там провели «операцию под чужим флагом», которая затем была бы использована для вторжения в Украину.

«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — сказал Кирби.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, заявил в ответ, что «до сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены».

12 января Сенат США предложил ввести пакет санкций против Путина и крупнейших российских банков в случае вторжения России на территорию Украины. Санкции также могут затронуть премьер-министра, министра иностранных дел, глав минобороны и Генштаба.

Дмитрий Песков. Он также назвал проект санкций в отношении главы российского государства «запредельной мерой».

Напомним, война на востоке Украины идет с 2014 года. За дестабилизацию ситуации в Украине и аннексию Крыма против России введены санкции со стороны США и Евросоюза.

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