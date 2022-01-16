Австралийский суд решил депортировать Новака Джоковича

Австралийский Федеральный суд 16 января отклонил апелляцию Новака Джоковича на повторное аннулирование его въездной визы. Теннисист, прибывший в Мельбурн для участия в турнире Australian Open без прививки от коронавируса, уже вылетел в Дубай, сообщает AFP.

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Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил суду, что присутствие Новака Джоковича «может представлять санитарный риск» для страны. Хоть риск того, что сам Джокович заразит австралийцев крайне невелик, его «неуважение» к антиковидным правилам представляет плохой пример, заявил министр.

По мнению Хоука, выдача визы непривитому спортсмену может подогреть антипрививочные настроения и даже спровоцировать беспорядки.

Коллегия из трех судей единогласно отклонила доводы адвокатов Джоковича и оставила в силе решение министерства по делам иммиграции о повторном аннулировании его визы. Теннисиста снова направили в центр для мигрантов, ожидающих депортации.

Таким образом, сербский теннисист не сможет принять участие в Australian Open, который стартует 17 января. Победа обеспечила бы сербу рекорд по числу титулов на турнирах Большого шлема.

Джокович заявил, что очень разочарован решением суда, но уважает его и будет сотрудничать с властями Австралии касательно своего отъезда из страны.

Австралийское правительство приветствовало решение Федерального суда. «Я приветствую решение защищать наши границы и обеспечить безопасность австралийцев. (…) Австралийцы пошли на многие жертвы во время пандемии, и они справедливо ожидают, что результат этих жертв будет защищен», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Согласно опросу, опубликованному в австралийских СМИ в воскресенье, 71% австралийцев согласны с тем, что Новак Джокович должен быть депортирован.

Президент Сербии Александр Вучич, поддерживавший теннисиста, заявил, что австралийские власти «унизили себя» «издевательствами» над спортсменом, который «может возвращаться в свою страну с гордо поднятой головой». Вучича цитирует AFP со ссылкой на его заявления местной прессе.

11 дней противостояния

4 января теннисист заявлил, что собирается на Australian Open, получив освобождение от вакцинации. Сообщалось, что медотвод он получил на уровне организаторов турнира и австралийского штата Виктория.

Теннисиста задержали пограничники в аэропорту Мельбурна сразу после его прибытия в страну 5 января. Тогда его визу аннулировали в первый раз, отправив первую ракетку мира в центр содержания мигрантов, ожидающих депортации. Джокович обжаловал депортацию, его адвокаты объясняли, что спортсмен получил освобождение из-за того, что переболел ковидом в декабре. 10 января суд отменил депортацию Джоковича и восстановил его визу. Спортсмен приступил к тренировкам.

Тем временем в прессе появлялись подробности, которые вызвали еще большее негодование в Австралии, где вводили строжайшие карантины. В итоге Джокович признался, что дал интервью журналисту французской спортивной газете L’Equipe и участвовал в фотосессии для издания, зная о положительном тесте на ковид. Он также признал ошибку агента, подавшего от его имени декларацию для въезда в Австралию относительно места пребывания до вылета. Джокович объяснил это человеческим фактором.

На этом фоне министр по делам иммиграции своим решением аннулировал въездную визу сербского спортсмена, которое оставил в силе Федеральный суд. Согласно австралийскому закону, Джоковичу запрещен въезд в страну на три года, за исключением некоторых чрезвычайных обстоятельств, касающихся национальных интересов Австралии, отметили власти.

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