Блинкен и Лавров переговорили в Женеве: встреча длилась полтора часа

В Женеве днем в пятницу, 21 января, завершилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны продолжили обсуждение российских «предложений по безопасности» (которые в США и Евросоюзе называют ультимативными). По данным российской стороны, встреча, «как и планировалось», продлилась полтора часа.

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При этом, по данным «Интерфакса», первоначально предполагалось, что переговоры будут двухчасовыми.

Переговоры проходили в отеле President Wilson, расположенном в центре Женевы, на берегу озера Леман. Перед началом встречи стало известно, что госсекретарь США не представит письменных ответов на «предложения» России.

«Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, — сказал в начале переговоров Сергей Лавров, которого цитирует «Коммерсант». Глава МИД РФ заявил, что «ни одна страна» не должна укреплять «свою безопасность за счет безопасности любой другой страны».

Блинкен отметил, что США заинтересованы в том, чтобы любое недопонимание с Россией урегулировать с помощью диалога.

После встречи оба участника дали пресс-конференции. Первым это сделал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что встреча была «промежуточной». «Энтони Блинкен сказал, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе — это было уже несколько раз подчеркнуто — представить нам письменную реакцию», — заверил Лавров (цитата по российскому госагентству ТАСС).

США пообещали ответить на российские предложения до 30 января, уточнил глава МИД РФ.

Как сообщает российское госагентство РИА-Новости, Лавров заявил также, что в ходе сегодняшних переговоров американская делегация стремилась больше времени уделить «украинской проблеме» и именно ее поставить «во главу угла». Но сам Лавров ответил, что нельзя сводить всю тему «архитектуры европейской дипломатии» к этому вопросу.

«Я не исключаю, что <...> истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей», — сказал Лавров.

Он также заявил, что Россия «не собирается нападать» на соседей.

Позже госсекретарь Энтони Блинкен на своей пресс-конференции подтвердил, что письменный ответ на требования РФ по вопросам безопасности США передадут на следующей неделе — после косультаций с союзниками. Он отметил, что в этом документе будут также изложены встречные требования и «озабоченности» США и их союзников действиями Москвы — и не только в отношении Украины. А также сформулированы «идеи», по которым Вашингтон готов продолжать диалог и которые «могут снизить напряженность и усилить безопасность».

«Путь дипломатии» — повторил Блинкен — США считают наилучшим выходом из нынешней кризисной ситуации. Россия, по словам госсекретаря, свою готовность к диалогу может доказать шагами по деэскалации ситуации — отводом своих войск от границ Украины.

Глава американской дипломатии вновь подчеркнул неприемлемость ряда требований Кремля — прежде всего, отказ от «политики открытых дверей НАТО», приема в альянс других стран. «В вопросе о суверенном праве украинцев выбирать собственное будущее нет пространства для торга», — особо подчеркнул Блинкен. «Нерушимым правилом» для США дипломат также назвал принцип переговоров: никаких переговоров «об Украине без Украины, о НАТО — без НАТО и о Европе — без Европы».

Настаивая на диалоге, США продолжают готовиться к любому развитию событий. Блинкен указал, что «быстрый, суровый и единый ответ» США, их партнеров и союзников последует на агрессию России против Украины — в том числе «невоенную» агрессию.

Журналисты задали Блинкену вопрос: понимают ли США, чего в конечном итоге хочет добиться Россия? Госсекретарь ответил, что вопрос этот надо задать Владимиру Путину.

Он также признался, что на переговорах попросил Лаврова объяснить парадокс российской позиции: то, что сегодня на переговорах Кремль называет угрозой своим «государственным стратегическим интересам» — стремление Украины в НАТО, усиление альянса — стало результатом действий самой России в последние годы (аннексия Крыма, война в Донбассе). Энтони Блинкен напомнил, что до 2014 года рейтинг симпатий к России в Украине был 70%, теперь — 25-30%. До Крыма и Донбасса идею вступления в НАТО поддерживали 25-30% украинцев, сегодня — 60%. Именно после 2014 года Североатлантический альянс «почувствовал обязанность укрепить свой восточный фланг». Наконец, именно после 2014 года США удалось убедить своих союзников по НАТО начать увеличивать военные расходы. Именно из-за действий России, а не усилий США, — подчеркнул Блинкен.

Теперь же агрессией против Украины Москва добьется лишь «усиления тех процессов и тенденций», которые вызывают ее озабоченность, — заявил Блинкен.

«Я надеюсь, это то, над чем г-н Лавров и г-н Путин могли бы подумать в ближайшие недели», — заключил госсекретарь США.

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Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, а кроме того, по данным, США, НАТО и ЕС, еще не менее 100 тысяч российских военных сейчас сосредоточены вблизи границ Украины. США и власти многих других стран Запада опасаются, что Москва готовит вторжение и пытаются выступить единым фронтом, чтобы это предотвратить (или скоординировать жесткий ответ на случай, если это не удастся).

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал «проекты договора» с США о «гарантиях безопасности» и соглашения о «мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО». Первые консультации по этим вопросам прошли на минувшей неделе 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе (по линии Россия — НАТО), 13 января — в Вене (по линии Россия — ОБСЕ).

Москва требует от Вашингтона гарантий того, что новые страны (в первую очередь — Украина и Грузия) не присоединятся к НАТО, и альянс не будет размещать наступательные вооружения на их территории. НАТО отказывается гарантировать неприсоединение новых стран, называя решение о приеме в свой состав неотъемлемым правом самих этих стран, а также остальных государств альянса.

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