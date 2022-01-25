«Неприемлемый приговор»: французского туриста Бенжамена Бриера осудили в Иране на 8 лет тюрьмы

Француз Бенжамен Бриер приговорен в Иране к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. О приговоре сообщил французский адвокат туриста, задержанного в Иране более полутора лет назад. Дополнительно по статье «пропаганда против режима» Бриеру назначено еще 8 месяцев заключения, отметил Филипп Валан, назвав процесс «маскарадным». «Неприемлемым» и «лишенным каких-либо оснований» назвал приговор МИД Франции. Иранский адвокат Бриера сообщил о решении обжаловать вердикт.

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«Этот приговор, не имеющий под собой никаких оснований, неприемлем», — заявило министерство иностранных дел Франции, сообщив, что осужденный в Иране Бенжамен Бриер намерен обжаловать ведикт. О подаче апелляции на приговор сообщил Reuters и иранский адвокат француза.

36-летний Бенжамен Бриер (Benjamin Brière) был задержан в мае 2020 года вблизи границы Ирана с Таджикистаном, когда он путешествовал по стране на минивэне. Причиной ареста стали «фотографии запрещенных зон», сделанные с помощью дрона в одном из заповедников страны, напомнил французский адвокат осужденного Филипп Валан.

Адвокат отметил в заявлении агентству France-Presse, что Бенжамен Бриер не получил в Иране «права на сколько-нибудь справедливое судебное разбирательство перед независимыми судьями». По словам Валана, Бриер «не получил права на защиту, не имел доступа к деталям обвинения и никакой возможности подготовить и представить свою защиту судьям революционного трибунала».

«Семья Бенджамина Бриера обращается сегодня к французским властям с просьбой немедленно принять меры для того, чтобы добиться его репатриации» на родину, — добавил Филипп Валан.

Бриер находится в Валикабадской тюрьме в Мешхеде, на северо-востоке Ирана. В конце декабря его семья сообщила, что узник объявил голодовку в знак протеста против условий заключения.

Бландин Бриер, сестра заключенного, назвала своего брата «политическим заложником» Ирана в его отношениях с Францией и западными странами, «пешкой» в большой дипломатической игре Тегерана, который в Вене сейчас ведет переговоры о возвращении к «ядерной сделке» 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе).

В настоящее время в иранских тюрьмах содержатся около двенадцати граждан западных стран. Большинство из них — выходцы из Ирана, у которых есть двойное гражданство. Бенжамен Бриер — единственный находящийся в тюрьме западный гражданин у которого нет иранского паспорта.

С июня 2019 года в иранской тюрьме находится франко-иранская исследовательница Фариба Адельха. В мае 2020 года ее приговорили к пятилетнему заключению по обвинению в «сговоре против национальной безопасности» и к году тюрьмы по обвинению в «пропаганде против политической системы».

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