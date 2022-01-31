КНДР подтвердила испытания баллистической ракеты Hwasong-12

В понедельник, 31 января, Пхеньян подтвердил, что накануне провел испытания баллистической ракеты Hwasong-12. Этот запуск был самым масштабным за последние пять лет. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, КНДР «близка к нарушению добровольного моратория» на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет.

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31 января в Северной Корее из северной провинции Чагандо был проведен запуск баллистической ракеты Hwasong-12 класса «земля-земля» средней дальности, сообщило информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. Боеголовка ракеты содержала камеру, полученные изображения были опубликованы.

В Пхеньяне утверждают, что этот запуск провели, чтобы «подтвердить общую точность этой системы вооружения», и испытания прошли «с учетом безопасности окружающих стран».

С начала года Северная Корея уже провела шесть ракетных испытаний, что превышает количество всех испытаний за 2021 год, а Ким Чен Ын во время своего новогоднего поздравления призвал усилить вооруженные силы страны.

В 2017 году КНДР совершила запуск баллистической ракеты Hwasong-12, способной достичь острова Гуам, американской территории в Тихом океане. Последняя значимая серия испытаний была проведена в 2019 году, после срыва переговоров между северокорейским лидером и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, в свою очередь, в воскресенье, что Пхеньян «близок к нарушению добровольного моратория» на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет.

В воскресенье Соединенные Штаты предложили Северной Корее прямые переговоры без предварительных условий по ее ядерной и баллистической программам. «Мы уверены, что начинать серьезные обсуждения — совершенно своевременное и совершенно правильное решение», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена. С момента прихода Байдена в Белый дом в январе 2021 года Соединенные Штаты несколько раз безуспешно пытались начать переговоры с Северной Кореей.

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